بالصورة: مايلي سايرس تتعاطى المخدرات في العلن

أثارت النجمة العالمية Miley Cyrus جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت صورة جديدة لها وهي جالسة أمام طاولة تتناثر عليها أدوات مختلفة لتعاطي المخدرات.

ووفقاً لصحيفة Daily Mail البريطانية، فإن الصورة قام بالتقاطها أحد المتواجدين مع Cyrus خلال تسجيل أغانيها الجديدة في لوس أنجلوس في 26 من كانون الأول الماضي.

وقال الشخص الذي التقط الصورة "كانت حالتها مذرية".

وقد إختلفت الآراء والتعليقات حول صورة النجمة المثيرة، فبالبعض إعتبر أنها حرة بتصرفاتها الشخصية، بينما إعتبر البعض الآخر أن هذه المغنية التي لطالما عرفت من خلال مسلسلات ديزني يجب أن تتحكم بإطلالتها وأفعالها في العلن.

يشار إلى أن Miley البالغة من العمر 21 عاماً، نشرت منذ فترة صورة على صفحتها الخاصة على إنستغرام بالأبيض والأسود، إلتقطتها في صغرها، معدّلة بالفوتوشوب، ظهرت فيها مرتدية بلوزة باللون الأسود مرسوم عليه صورة لها في كبرها وهي تدخن.

ومنذ ايام قليلة، حذف موقع إنستغرام صورة Cyrus وهي مستلقية على ظهرها عارية الصدر، ضمن حملة "تحرير الصدور" التي دعمتها بصورتها العارية.

.