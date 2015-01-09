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مجلس تنمية المجتمع التابع لرئيس الجمهورية يجتمع مع حملة تنمية الشلاتين وحلايب تمهيدًا للزيارة

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مجلس تنمية المجتمع التابع لرئيس الجمهورية يجتمع مع حملة تنمية الشلاتين وحلايب تمهيدًا للزيارة مجلس تنمية المجتمع التابع لرئيس الجمهورية يجتمع مع حملة تنمية الشلاتين وحلايب تمهيدًا للزيارة

اجتماع حملة تنمية الشلاتين وحلايب مع المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئيس الجمهورية

اجتمعت، حملة تنمية الشلاتين وحلايب مع المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئيس الجمهورية بمقر الحملة، اليوم الخميس، وذلك للوقوف على أنشطة الحملة التنموية وما أنجزته على أرض الواقع منذ بدء نشاطها بالإضافة إلى المعوقات التي واجهت أعضاء الحملة.

يأتي الاجتماع في إطار تنسيق الجهود بين الحملة والمجلس التخصصي، لاستثمار الوقت والجهد والإمكانيات للوصول للنتائج المرجوة بأفضل كفاءة ممكنة.

تقرر الاجتماع قبل قيام المجلس التخصصي لتنمية المجتمع بزيارة منطقة الشلاتين وحلايب والتي تحددت يوم السبت الـ 17 من شهر يناير الجاري، جاء الاجتماع بحضور دكتور هدى دحروج، دكتور سمية بهي الدين عضوتا المجلس التخصصي لتنمية المجتمع والتابع لرئيس الجمهورية ومدحت الشريف رئيس مجلس أمناء حملة تنمية الشلاتين وحلايب ودكتورمحمد يحيى رئيس مجلس أمناء صناع الحياة عضو الحملة ودكتور أيمن قرة رئيس مجلس أمناء مؤسسة القرة وعضو الحملة واللواء مجدي سليم ممثلًا عن مؤسسة الخير عضو الحملة بالإضافة إلى الإعلامية دينا صلاح الدين رئيس اللجنة الاعلامية والكاتبة الصحفية رشا الشامي مسئول النشر والاتصال بالحملة.

حضر الاجتماع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي إلى جانب دكتور أكرم محمد فكري مدير معهد بحوث الصحراء ودكتورعمرو فاروق و دكنتور حسن الشاعر من المعهد إلى جانب دكتور يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا جامعة حلوان.

قدم أعضاء الحملة عرضا تفصيليًا لإنجازات المختصين وفق تخصصاتهم مع التعريف بالحملة واسراتيجية العمل التي من المفترض ان تصلها بأهدافها المرجوة أمام أعضاء المجلس التخصصي لتنمية المجتمع واستعرضوا مشروع أرض الخير والخطوات التي تم انجازها لإنشاءه في المنطقة لانتاج 6000 رأس جاموس في السنة كذلك مشروع الاستزراع السمكي والدراسة التي أنجزها المركز القومي للبحوث المتعلقة بالمياه الجوفية ومياه السيول وغيرها وخلصوا جميعا الى تحديد محاور الزيارة المرتقبة لاعضاء المجلس الاستشاري وتحديد مرافقين من الحملة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الأعضاء لمشاركة المجلس الاستشاري التابع لرئاسة الجمهورية خلال زيارتهم لمنطقة الشلاتين وحلايب والمقررة في الـ 17 من  يناير الجاري.

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