المشرف على «الإسماعيلية الجديدة»: الانتهاء من إنشاء المدينة في أغسطس المقبل

قال اللواء طارق السيد، رئيس قطاع تنفيذ إدارة المشروعات بالقوات المسلحة، المشرف على مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة، إن العمل بمدينة الإسماعيلية الجديدة بدأ منذ شهر تقريبًا، وسينتهي العمل بها مع افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس المقبل.

وأضاف «السيد»، في تصريح صحفي، الخميس، خلال زيارة وفد من الصحفيين لمدينة الإسماعيلية الجديدة، أن المساحة الإجمالية للمدينة تبلغ 2156 فدانًا، وستحتوي على 34 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من حفر أساسات 186 عمارة حتى الآن، وأنه يتم حاليا وضع الخراسنات لها، كما تم الانتهاء من أعمال المساحة، مشيرا إلى أن أعمال الطرق ستبدأ، السبت المقبل.

وأكد اللواء طارق السيد أن المدينة تعمل بها حاليا 51 شركة من كبرى الشركات المصرية، ويعمل بها حاليا 2100 عامل ومهندس وفني، مضيفا أنه مع نهاية العمل بالمشروع سيصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بالمشروع إلى أكثر من مليون فرصة عمل.

وأوضح أن مدينة الإسماعيلية الجديدة ستتكون من خمسة أحياء، بحيث يحتوي كل حي على مركز للحي يضم 2 مسجد، ومدرسة، وناديًا رياضيًا واجتماعيًا، ومولًا تجاريًا، ونقطة إطفاء، ونقطة شرطة، ووحدة صحية، مضيفًا أن هناك مركزًا أكبر للمدينة كلها يحتوي على مبنى لمديرية الأمن، مبنى للمحافظة، 2 مستشفى، نادٍ اجتماعي كبير، مواقف للسيارات، محطات تموين للسيارات.

وأضاف اللواء طارق السيد أن الوحدات السكنية في مدينة الإسماعيلية الجديدة، تتضمن 4 نماذج بمساحات متنوعة وهي 90 مترًا، 120 مترًا، 145 مترًا، 160 مترًا، مشيرا إلى أن مستوى الإسكان سيكون فوق المتوسط، وسيتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب.