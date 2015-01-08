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وزير الداخلية الفرنسي يدين الهجمات على مساجد في فرنسا

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دان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الخميس «بأشد العبارات أعمال العنف أو التدنيس» التي تعرضت لها مساجد في فرنسا بعد الهجوم الدامي على صحيفة «شارلي ايبدو».

وصرح كازنوف للصحفيين: «لن نسمح بأي عمل أو تهديد يطال دور عبادة كما لن نسمح باي عمل عدواني ضد فرنسيين على خلفية أصولهم أو ديانتهم. فليعلم كل الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال أنهم سيلاحقون ويعتقلون ويعاقبون أيضا».
>ومنذ مساء الأربعاء تعرضت مساجد لهجمات دون وقوع ضحايا وفقا لمصادر قضائية يشتبه أن يكون بعضها على علاقة بالهجوم على صحيفة «شارلي ايبدو».
>وفي مان (غرب) ألقيت ثلاث قنابل يدوية على مسجد.
>وفي مدينة جنوبية أطلقت عيارات نارية على مسجد. وفي فيل فرانش سور سون (شرق) وقع انفجار أمام محل كباب قريب من مسجد المدينة.
>وفي بواتييه (وسط غرب) أوقف رجل بعد ان كتب على بوابة المسجد «الموت للعرب». وكان تناول كمية من الكحول وقال إنه «تأثر كثيرا» بالهجوم على صحيفة «شارلي ايبدو» وقدم اعتذارات. وفي ماكون (وسط شرق) كتبت بالطلاء الاحمر عبارات نابية في جادة.
>وفي بورغوان-جاليو (شرق) تعرض طالب في ال17 من اصول مغاربية لشتائم عنصرية ثم تعرض للضرب من قبل مجموعة من خمسة أشخاص أثناء دقيقة الصمت أمام مدرسته بحسب الشرطة.

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