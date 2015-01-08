بالصور.. إعادة فتح طريق الشارع التجارى بالشيخ زايد أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية

قام، اليوم الخميس، العقيد محمد عامر، مدير إدارة مرور الإسماعيلية ونائبه العقيد حمدى عبد النبى وبالتعاون والتنسيق مع المهندس محمد الصافى، رئيس حى ثالث الإسماعيلية وإدارة أمن ديوان عام المحافظة بإعادة فتح طريق الشارع التجارى من أمام مقر ديوان عام المحافظة بالاتجاهين بالإضافة إلى إعادة تشغيل إشارة المرور الرئيسية بتقاطع الشارع التجارى مع شارع صبرى مبدى أمام قصر الثقافة والتى تم رفع كفاءتها وربطها بمنظومة المراقبة الإلكترونية وذلك لتسهيل حركة مرور السيارات والمركبات بمختلف أنواعها بالمنطقة والقضاء على الاختناقات المرورية تمامًا.

ومن جهته أكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة سوف تشهد خلال الفترة القادمة انفراجة كبيرة فى حركة المرور خاصة بعد أن يتم الافتتاح الرسمى لمشروع نفق الثلاثينى خلال الأيام القليلة القادمة وما تشهده الاسماعيلية من حركة تنمية وتطوير لجميع الطرق والمحاور المرورية.

يأتى هذا فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن العمل على إعادة فتح طريق الشارع التجارى بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث أمام مقر ديوان عام المحافظة لتسهيل حركة مرور السيارات بالمنطقة والحد من الاختناقات المرورية وتخفيفا للعبء والمعاناة عن المواطنيين.