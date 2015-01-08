إغلاق ميناء الغردقة لسوء الأحوال الجوية

قررت سلطات ميناء الغردقة البحري، الخميس، إغلاق الميناء أمام حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية كإجراء احترازي لحين تحسن الأحوال الجوية.

كان مركز العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة البحر الأحمر تلقى إخطارًا من سلطات ميناء الغردقة البحري يفيد بإغلاق الميناء بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وأن الحركة الملاحية ستعود للميناء من جديد حين تستقر حالة الطقس وتسمح باستئناف الحركة الملاحية.

وفي سياق متصل، أكد عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامي بهيئة موانئ البحر الأحمر، انتظام العمل بميناء سفاجا البحري، دون أي تأثر بالتغيرات الجوية في الوقت الحالي، وأن إغلاق ميناء الغردقة مساء، الخميس، جاء كإجراء احترازي لحين تحسن الأحوال الجوية.