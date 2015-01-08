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الصحة تؤكد إيجابية ثلاث حالات لڤيروس انفلونزا الطيور بالمنوفية والشرقية

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الصحة تؤكد إيجابية ثلاث حالات لڤيروس انفلونزا الطيور بالمنوفية والشرقية الصحة تؤكد إيجابية ثلاث حالات لڤيروس انفلونزا الطيور بالمنوفية والشرقية

الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن شفاء حالة مؤكدة لأنفلونزا الطيور لرجل يبلغ من العمر 51 عام من محافظة أسيوط ،كما تعلن عن إصابة ثلاث حالات مؤكدة بڤيروس N5 H1 ( انفلونزا الطيور ) حالتان بمحافظتي المنوفية والشرقية ، بينما حالة محافظة الغربية توفيت يوم الجمعة٢-١-٢٠١٥ قبل ظهور نتيجة العينة ،وبذلك يصبح إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور خلال عام 2015 حتي الان ٧ حالات ( 1 حالة شفاء , 5 حالات تحت العلاج , 1 حالة وفاة ) ، والحالات التى حدثت خلال عام 2015 حالتين من محافظة المنيا وحالة من كل من محافظة القاهرة والقليوبية والمنوفية والشرقية والغربية.

وأهلبت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن التوجه الفوري لأقرب مستشفى لتلقي الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض أنفلونزا عليهم حيث أن تلقي المصابين لمرض انفلونزا الطيور لعقار التاميفلو خلال أول 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض يزيد من معدلات الشفاء من المرض ويقلل من معدلات الوفاة.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بتوخى الحذر والحيطة عند التعامل مع الطيور خصوصاً التى يظهر عليها اعراض مرضية وضرورة أتخاذ الأجراءات الوقائية لمنع حدوث العدوى مثل تغطية الفم والأنف عند التعامل مع الدواجن وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الطيور وعدم اصطحاب الأطفال لأماكن تربية الطيور أو الذبح وكذلك ضرورة فصل الطيور عن أماكن المعيشة .

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