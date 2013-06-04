منتج “قصص النساء في القرآن”:المسلسل سيعرض على أكثر من 15 قناة فضائية بشهر رمضان

يلتقى جمهور الوطن العربى بمسلسل “قصص النساء فى القرآن” على العديد من القنوات الفضائية، خلال شهر رمضان المقبل , وتعاقدت الشركة المنتجة مع أكثر من 15 محطة فضائية لعرض العمل خلال شهر رمضان .

أعرب المنتج صادق الصّباح عن فخره وسعادته بتكملة هذه السلسلة من هذا النوع الدارمى الكارتوني الذي حقق شعبيه كبيرة ونسبة مشاهدة عالية في جميع أوقات عرضه سواء فى شهر رمضان أو خارج الموسم.

و أضاف منتج ” قصص النساء في القران ” أن الشركة سعيدة لكونها قد فتحت أفاق جديدة لتوزيع الأعمال المصرية خارج نطاق المنطقة الجغرافية الكلاسيكية لتوزيع المنتج المصري

> , مشددا على أن هذا المسلسل ليس مجرد عمل دراميا تخوض به الشركة ماراثون الأعمال الدرامية في شهر رمضان المبارك لكنه عمل مميز يليق بالشهر الكريم .

مسلسل قصص النساء في القرآن يعتبر عمل إستثنائى بعدما كان لشركة صّباح إخوان السبق في إنتاج أول مسلسل كارتوني ديني تثقيفي وهو ” قصص الحيوان في القرآن ” ومن بعده مسلسل “قصص الإنسان في القران” وبهذا يعتبر مسلسل “قصص النساء في القران هو تكلمه لسلسة “قصص القرآن “وما تحتويه من قصص جذابة بها تفاصيل مشوقه غير معروفه لمعظم الناس , وقد تم مراجعه العمل من قبل مركز البحوث العلمية فى الازهر الشرف .

قصص النساء فى القرآن بطولة الفنان يحيى الفخرانى , هند صبري , درة , سوسن بدر، فيدرا , ريهام عبد الغفور، ماجد الكدواني، لقاء سويدان، ليلى طاهر , داليا مصطفى , نيهال عنبر , غسان مطر , سامي مغاورى , المسلسل من إخراج الدكتور مصطفى الفرماوي والإخراج الإذاعي له طارق سعيد , ومن تأليف محمد بهجت و الإشراف على الإنتاج المهندس أشرف الملاخ و المسلسل من إنتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي ” .