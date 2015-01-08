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العليا للانتخابات تدعو لانتخابات مجلس النواب على مرحلتين يوم 21 مارس

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العليا للانتخابات تدعو لانتخابات مجلس النواب على مرحلتين يوم 21 مارس العليا للانتخابات تدعو لانتخابات مجلس النواب على مرحلتين يوم 21 مارس

قال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، اللجنة اجتمعت صباح اليوم الخميس 8 يناير 2015 وأصدرت بعد المداولة، قرار رقم 1 لسنة 2015، دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب 2015، وبعد الاطلاع على الدستور وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب رقم 202 لسنة 2014، وقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وموافقتها، في انعقادها اليوم أن :

المادة الأولى: الناخبون المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 مدعوون للاجتماع بمقار الانتخاب الفرعية لانتخاب اعضاء مجلس النواب.

المادة الثانية تجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها فى القانون 45 ل سنة 2014 وقوانون مجلس النوا برقم 46 ل 2014 على مرحليتن وذلك على النحو التالى المرحلة الاولى فى محافظات الجيززة الفيوم بنى سويف المنيا اسيوط الوادى الجديد سوهاج، فقنا الاقصر اسوان، البحر الاحمر، اللاسكنديرة والبحيرة ومطروح.

وتجرى عملية الانتخابات فى دوائرها خارج يوم السبت والاحد الموافقين 21 و 22 مارس مارس 2015 وتجرى الانتخابا فى دوائره داخل مصر يومى الاحد والاثنين الموافقين 22 و 23 مارس 2015.

 

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