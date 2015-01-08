أمن الشرقية يضبط 9 زجاجات مولوتوف بالقرب من برج اتصالات

كتب: محمود دربالة

أحبطت أجهزة الأمن بالشرقية، اليوم الخميس، محاولة إحراق برج اتصالات، حيث أبطلت مفعول عدد من زجاجات المولوتوف وضعها مجهولون بهدف اضرام النيران فيه، دون وقوع تلفيات أو إصابات.

وكان اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية قد تلقى بلاغا من الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جسم غريب بالقرب من برج اتصالات بناحية عزبة “الكونت” التابعة لمركز منيا القمح.

وانتقل على الفور خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية بإشراف مديرها العميد أحمد الشوادفي، وتم فرض طوق أمني حول موقع البلاغ، وبفحص الجسم الغريب، اتضح أنه عبارة عن حقيبة جلدية بداخلها 9 زجاجات مولوتوف مملوءة بمواد شديدة الاشتعال، وضعها مجهولون لإضرام النيران في البرج، فتم التعامل معها وإعدامها، دون وقوع إصابات أو تلفيات.

وتم تمشيط المنطقة المحيطة، ولم يعثر على أي أجسام غريبة أخرى، وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.