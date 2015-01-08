أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أمن الشرقية يضبط 9 زجاجات مولوتوف بالقرب من برج اتصالات

Google+ Print
أمن الشرقية يضبط 9 زجاجات مولوتوف بالقرب من برج اتصالات أمن الشرقية يضبط 9 زجاجات مولوتوف بالقرب من برج اتصالات

كتب: محمود دربالة

أرشيفية

أحبطت أجهزة الأمن بالشرقية، اليوم الخميس، محاولة إحراق برج اتصالات، حيث أبطلت مفعول عدد من زجاجات المولوتوف وضعها مجهولون بهدف اضرام النيران فيه، دون وقوع تلفيات أو إصابات.

وكان اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية قد تلقى بلاغا من الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جسم غريب بالقرب من برج اتصالات بناحية عزبة “الكونت” التابعة لمركز منيا القمح.

وانتقل على الفور خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية بإشراف مديرها العميد أحمد الشوادفي، وتم فرض طوق أمني حول موقع البلاغ، وبفحص الجسم الغريب، اتضح أنه عبارة عن حقيبة جلدية بداخلها 9 زجاجات مولوتوف مملوءة بمواد شديدة الاشتعال، وضعها مجهولون لإضرام النيران في البرج، فتم التعامل معها وإعدامها، دون وقوع إصابات أو تلفيات.

وتم تمشيط المنطقة المحيطة، ولم يعثر على أي أجسام غريبة أخرى، وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا