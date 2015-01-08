آسيا 2015.. هل نشاهد ثورة إماراتية على التاريخ

يشارك المنتخب الإماراتي في كأس أمم آسيا 2015 التي تقام في أستراليا خلال الفترة من 9 يناير وحتى 31 من الشهر ذاته مواصلا رحلة البحث عن اللقب الأول له في البطولة.

يقع المنتخب الإماراتي في بطولة 2015 بالمجموعة الثالثة التي تضم كل من إيران وقطر والبحرين.

وشارك المنتخب الإماراتي في ثماني نسخ من بطولة آسيا وكان الإنجاز الأبرز له طوال تاريخه هو الوصافة في البطولة التي نظمها في عام 1996.

وفيما يلي استعراض لتاريخ الأبيض الإماراتي في بطولات أمم آسيا.

المشاركة الأولى 1980

ظهر المنتخب الإماراتي للمرة الأولى في بطولات كأس أمم آسيا في نسخة عام 1980 التي أقيمت في الكويت.

وودع المنتخب الإماراتي مبكرا من دور المجموعات نظرا لضعف خبرة الفريق وعدم امتلاكه لتجارب سابقة من المشاركة في البطولة.

ظهور ضعيف في بطولات 1984 و1988

لم يقدم المنتخب الإماراتي عروض قوية في بطولتي 1984 في سنغافورة و1988 في قطر وخرج من البطولة من الدور الأول.

رابع 1992

دخل منتخب الإمارات بقوة في بطولة أمم آسيا 92 في اليابان وتأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى خلف المنتخب الياباني بفارق الأهداف.

واصطدم المنتخب الإماراتي بنظيره السعودي في دور نصف النهائي ليسقط أمامه بهدفين.

وانتقل المنتخب الإماراتي للمنافسة على المركز الثالث ولكنه خسر مجددا أمام الصين بركلات الترجيح لينهي البطولة في المركز الرابع.

وصيف 1996

استضاف منتخب الإمارات بطولة أمم آسيا في عام 1996 على أمل الفوز باللقب الأول في تاريخه.

وقدم المنتخب الإماراتي عروضا قوية واحتل صدارة مجموعته برصيد سبع نقاط متفوقا على منتخبات الكويت وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

وتغلب الأبيض في ربع النهائي على منتخب العراق بهدف بعد اللجوء إلى وقت إضافي.

وواصل منتخب الإمارات مشواره بفوزه في نصف النهائي على المنتخب الكويتي بهدف.

وظنت الجماهير الإماراتية أن منتخب بلادها على موعد مع الفوز بأول الألقاب في أمم آسيا ولكن المنتخب السعودي كان له رأي آخر وانتزع اللقب بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي سلبيا ليفوز الأخضر السعودي بركلات الترجيح.

تراجع النتائج الإماراتية

لم يتأهل المنتخب الإماراتي لبطولة أمم آسيا عام 2000 التي أقيمت في لبنان، ولكنه عاد إلى الظهور في بطولة الصين 2004 ولكنه خرج مبكرا من الدور الأول.

ولم يختلف الأمر في بطولتي 2007 و2011 إذ تأهل الأبيض الإماراتي لبطولة آسيا ولكنه لم يقدم شيء يذكر وودع المنافسة من دور المجموعات.

فهل يقدم المنتخب الإماراتي عروض مختلفة عن النسخ الأخيرة ويصالح جماهيره التي تنتظر منه الكثير في 2015 تحت قيادة مهدي علي.