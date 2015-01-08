Yahoo كورة - السعودية.. يا أبيض يا أسود!

عندما تأتي كأس آسيا، لا تعرف السعودية العروض المتوسطة، فهي إما تتألق وتصل إلى المباراة النهائية للمسابقة، وإما تودع المسابقة من الدور الأول بشكل محبط.

التاريخ يقول إن السعودية شاركت ثماني مرات في كأس آسيا، وبلغت النهائي ست مرات وفازت باللقب ثلاث مرات، وهو أفضل سجل لمنتخب عربي، كما أنه من أفضل سجلات المنتخبات المشاركة بصفة عامة.

لكن هذا التاريخ الحافل لم يكن كافيا لكي تتجنب السعودية منذ أربع سنوات فقط في العاصمة القطرية الدوحة الخروج المخزي والمبكر جدا من البطولة القارية بعد الخسارة من سوريا ثم الأردن.

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