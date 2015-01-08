​بالصور.. محافظ أسوان يشهد احتفالات القنصلية السودانية بالعيد الـ 59 للاستقلال

شهد اللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان، الاحتفال بالذكري الـ 59 بعيد استقلال جمهورية السودان بحضور السفيرة أحلام عبد الجليل، القنصل العام لجمهورية السـودان بأسوان واللواء محمد مصطفى، مدير أمن أسوان وأعضاء القنصلية والجالية السودانية بأسوان بجانب لفيف من القيــــادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية بالمحافظة ، حيث أكد مصطفى يسرى علي أهمية توطيد العلاقات المصرية السودانية لتصبح نموذجاً فى العلاقات الدولية وحائط صد أمام أي محاولات للنيل من الأمن القومى سواءً لمصر أو السودان.

وأشار إلي أن هذه الاحتفالية تعتبر تجسيداً حياً لوحدة المصير بين شعبى وادى النيل وتأكيداً على أننا لدينا الإرادة القوية لاستكمال مسيرة التواصل والتلاحم من خلال إزالة كافة العقبات أمام حركة السفر والتبادل التجارى فى الجانبين سواء من خلال تطوير مينائى السد العالى بأسوان والزبير بوادى حلفا أو إستكمال مد شرايين التواصل بعد تشغيل معبرى قسطل – أشكيت بإنشاء معبر أرقين والانتهاء من طريق توشكى / أرقين / دنقلة والذى سيكون طريقاً دولياً حيوياً يمتد من الإسكندرية إلى كيب تاون بجنوب أفريقيا.

ومن جانبها أشادت السفيرة أحلام عبد الجليل بالمشاركة الواسعة للأشقاء المصريين في الإحتفالية وعلي رأسهم محافظ أسوان مما يؤكد علي عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسودان في كافة المجالات والتى ترتكز علي روابط الجوار والقرابة والمصاهرة وتؤكد بأن لمصر مكانة خاصة في نفوس السودانيين وهي نفس المكانة لدى الأشقاء المصريين حيث يجمعنا هدفاً ومصيراً واحداً ، لافته بأن ذلك يعكس أيضاً الروح الوطنية لأبناء الجالية السودانية بمصر ومدي ارتباطهم وجدانياً بوطنهم الثاني مصر.

وأوضحت القنصل السوداني بأن الاحتفالات بالعيد القومى فى جمهورية مصر العربية تكون فى ثلاث محافظات وهى القنصلية السودانية فى القاهرة ، والقنصلية السودانية فى أسوان ، والقنصلية السودانية فى الإسكندرية ، بالإضافة إلى الجالية السودانية، مؤكدة بأن الاحتفالات بدأت منذ 23 ديسمبر الماضى داخل محافظة أسوان ، وتنتهى فى أوائل شهر يناير وذلك من خلال إقامة دورة رياضية لكرة القدم والأنشطة الرياضية المختلفة بين الجالية السودانية وعدد من الفرق المصرية المختلفة ، ومن المقرر أيضاً أن يتم تنظيم احتفالية ختامية للمهرجان يوم السبت القادم لتوزيع الكأس والجوائز على الفرق الفائزة​ .