رئيس جامعة القاهرة يتفقد مستشفى قصر العيني الفرنساوي

تفقد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي، والتقى بمدير المستشفى، الدكتور نبيل عبدالمقصود، وبعض الأطباء والإداريين.

وناقش «نصار» خلال الزيارة سير خطة تطوير المستشفى التي تستهدف استعادة الصدارة للمستشفى ورفع كفاءة الخدمة الطبية والعلاجية التي تقدمها المستشفى للمرضى، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الخاصة التي شكلتها إدارة الجامعة لتطوير مستشفى قصر العيني التعليمى الجديد، المعروفة باسم الفرنساوي للنهوض بالمستشفى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن مستشفيات الجامعة هي صروح تعليمية وعلاجية وأن هناك خطة لدراسة أوضاع كل مستشفى بهدف رفع كفاءتها وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات الجامعية تزيد على 100%، مؤكدا أن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة لتعديل منظومة العمل داخل مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد تعمل على تحسن الرعاية الصحية داخل المستشفى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة حرصه على متابعة أحوال مستشفيات الجامعة ووحداتها العلاجية سواء التي تقدم خدماتها العلاجية بأجر وهى تمثل 5% فقط أو التي تعالج الفقراء بالمجان وهى تمثل 95% من الخدمات العلاجية المقدمة من مستشفيات جامعة القاهرة، لافتا إلى أن إدارة الجامعة تعمل على تطوير مستشفياتها.