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السيسي يستقبل نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي

  • مصر
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استقبل الرئيس عبدالفتاح ، الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، نائب رئيس مجلس الأمة الكويتى ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الكويتية المصرية، مبارك الخرينج.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن «الخرينج» قدم التهنئة للرئيس على نجاح زيارته للكويت، مبديًا اعتذاره عن عدم تواجده في الكويت خلال الزيارة لارتباطه بحضور أحد المؤتمرات البرلمانية الهامة.

وأشار «الخرينج» إلى ردود الفعل الواسعة للزيارة في الأوساط الكويتية، والتى عكست قوة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومدى المحبة والتقدير اللذين يكنهما الشعب الكويتى للسيد الرئيس لمواقفه القومية، منوهًا إلى أهمية دور الريادي في الأمة العربية والمكانة التي تحتلها في قلب كل مواطن كويتى.

وأضاف «يوسف» أن السيد الرئيس أعرب عن خالص شكره لدولة الكويت، قيادة وشعبًا، على حفاوة الاستقبال ونجاح الزيارة، مثمنًا المواقف الكويتية الداعمة والمساندة لمصر، ومشيدًا بالجهود المخلصة للأمير صباح الأحمد.

وذكر الرئيس أن البلدين يربطهما مصير واحد، مؤكدًا حرص مصر على أمن واستقرار الكويت.

وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وتعزيز العمل العربى المشترك.

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