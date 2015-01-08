بالصور: شاهدوا أجمل نساء العالم

بالرغم من مرور سنين طويلة على وفاتها، إلا أنّ النجمة العالمية الراحلة Marilyn Monroe مازالت رمزاً للجمال والأناقة. ففي الإستفتاء الأخير حول اختيار أيقونة الجمال الذي أجرته شركة عالمية للمواد التجميلية، حلّت Monroe في المركز الثاني، بينما تصدرت القائمة الممثلة البريطانية Audrey Hepburn التي فارقت الحياة عام 1993.

أما المركز الثالث، بحسب الاستفتاء الذي نشرته صحيفة الدايلي مايل البريطانية، فكان من نصيب الممثلة الأمريكية Grace Kelly التي تزوجت الأمير Rainier الثالث وأصبحت أميرة موناكو، حتى توفيت عام 1982 بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة خلال القيادة.



الإسم الرابع في القائمة، كان من نصيب النجمة الإيطالية Sophia Loren، التي إعترفت بعد بلوغها سن الـ 80 أنها تعرضت للعديد من الإنتقادات بسبب شكلها، كما أنّ العديد من المنتجين طلبوا منها الخضوع لعمليات التجميل لكنها أبت ذلك.

هذا وإحتلت النجمة العالمية Beyoncé المركز الخامس، الأمر الذي أثار إستغراب البعض، خصوصاً وأنها من النجمات الأكثر بحثاً على جوجل خلال العام الماضي.

وشغلت المركز السادس النجمة الفرنسية الشهيرة Brigitte Bardot، التي إحتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الـ 80. وقد شاركت Bardot طوال مسيرتها في نحو 50 فيلماً لكنها إعتزلت الفن ووضعت حداً فجأة لمسيرتها السينمائية سنة 1973 لتكرس وقتها لقضايا الرفق بالحيوان.

الممثلة البريطانية Jean Simmons حلت في المركز السابع، وهي من اكثر النجمات شهرة وجمالاً، وبقيت كذلك حتى بعد وفاتها عام 2010 عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

بالرغم من تشبيهها بالـ "الكارثة الجمالية" من دون فوتوشوب، إلا أن إسم العارضة الإنجليزية Kate Moss إندرج في قائمة النسا الأكثر جمالاً في العالم، وإحتل المركز الثامن.

هذا وجاءت في المركز التاسع الممثلة الأمريكية Ava Gardner التي فارقت الحياة سنة 1990 بسبب إصابتها بإلتهاب رئوي حاد.

أما المركز العاشر والأخير في القائمة، فكان من نصيب الممثلة والمغنية Scarlett Johansson التي حافظت على جمالها ورشاقتها، حتى بعد إنجاب طفلتها الأولى منذ 5 أشهر.