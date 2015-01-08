نيكول كيدمان: أسعى لإبعاد عائلتي عن الأضواء

كشفت النجمة الأوسترالية Nicole Kidman انّها تسعى لإبعاد حياتها العائليّة عن الأضواء، حتى أنّ ابنتيها تجهلان ما تقوم به هي وزوجها المغنّي Keith Urban.

Kidman البالغة من العمر 47 عاماً، والتي اعترفت مؤخّراً بأنّ زوجها لا يغار عليها ولا يمانع في ظهورها عارية، تحدّثت عن بعض جوانب حياتها الشخصيّة، خلال إطلالتها ضمن برنامج "Today Show"الذي روّجت عبره أيضاً لعملها الجديد Paddington.

وقالتNicole : هما لا تفهمان ما نقوم به، وأنا أحرص دوماً على عدم التقاط الصور مع المعجبين، من أجل حمايتهما، لأنهما لن تتقبّلا ظهوري مع أشخاص غرباء ، في هذا العمر.

وشدّدت النجمة أيضاً على أنّ حياتها العائليّة سهلة جدّاً ودافئة ومسالمة، ولا تتخلّلها أيّة مشاكل، كالتي يعيشها أغلب النجوم

يُذكر أنّ Nicole Kidman، التي تم تكريمها مؤخراً في شانغهاي، كانت متزوّجة من الممثل العالمي Tom Cruise، وبعد انفصالهما تزوّجت من Keith Urban، ولديها منه ولدان هما Sunday وFaith.