أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

قصي خولي في بيروت والصور الأولى من "بنت الشهبندر"

Google+ Print
قصي خولي في بيروت والصور الأولى من "بنت الشهبندر" قصي خولي في بيروت والصور الأولى من "بنت الشهبندر"

الخميس 08-01-2015 16:16

بعد المشكلة التي حصلت معه في ، وصل إلى بيروت منذ قليل الفنان قصيّ خولي قادماً من دبي.
وتوجّه الى مكان تصوير مسلسل "بنت الشهبندر" الذي تنتجه في لبنان شركة "ميديا ريفوليوشن سڤن/ مفيد الرفاعي".
وفور وصوله، قام قصّي بتشذيب لحيته الطويلة، وهي لحية الخديوي إسماعيل في "سرايا عابدين"، لتصبح لحية آخرى تناسب شخصية راغب، التي يلعبها في مسلسل "بنت الشهبندر".
وقد بدأ قصيّ بالتصوير فور وصوله، لكسب الوقت المتبقّي لإنجاز العمل الدرامي الضخم الذي يتناول قصّة حب جميلة كتبها هوزان عكّو وتدور أحداثها في لبنان خلال الفترة الواقعة بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
وسيكون المسلسل جاهزاً للعرض في موسم دراما رمضان القادم.
وما أن قال قصيّ للمخرج سيف الدين سبيعي "أنا جاهز" حتى إلتقطت له هذه الصور قبل سماع صوت المخرج وهو يقول: "سكوت شباب... أكشن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية