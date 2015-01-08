قصي خولي في بيروت والصور الأولى من "بنت الشهبندر"

بعد المشكلة التي حصلت معه في مصر، وصل إلى بيروت منذ قليل الفنان قصيّ خولي قادماً من دبي.

وتوجّه الى مكان تصوير مسلسل "بنت الشهبندر" الذي تنتجه في لبنان شركة "ميديا ريفوليوشن سڤن/ مفيد الرفاعي".

وفور وصوله، قام قصّي بتشذيب لحيته الطويلة، وهي لحية الخديوي إسماعيل في "سرايا عابدين"، لتصبح لحية آخرى تناسب شخصية راغب، التي يلعبها في مسلسل "بنت الشهبندر".

وقد بدأ قصيّ بالتصوير فور وصوله، لكسب الوقت المتبقّي لإنجاز العمل الدرامي الضخم الذي يتناول قصّة حب جميلة كتبها هوزان عكّو وتدور أحداثها في لبنان خلال الفترة الواقعة بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

وسيكون المسلسل جاهزاً للعرض في موسم دراما رمضان القادم.

وما أن قال قصيّ للمخرج سيف الدين سبيعي "أنا جاهز" حتى إلتقطت له هذه الصور قبل سماع صوت المخرج وهو يقول: "سكوت شباب... أكشن".