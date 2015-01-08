إعلامي مصري لأحلام:مريضة نفسية وهي ترد:ولا كلمة يا عبيط

هاجم المؤلف والإعلامي المصري محمد الغيطي المطربة الإماراتية أحلام عبر فضائية "التحرير" في برنامجه "صح النوم" بعد هجومها على الفتاة المصرية ياسمينا التي لاقت استحسان لجنة الحكم في برنامج اكتشاف المواهب "أراب جوت تالنت".

وقال الغيطي موجها رسالته لأحلام:"عيب ما تقولينه في حق ياسمينا" وأضاف أن أحلام إنسانة مصطنعة أجرت أكثر من 500 عملية تجميل، مؤكدا أن ما يقوله حقائق ولا يدخل في بند السب والقذف.

وأكمل الغيطي قائلاً :"لا تغضبي يا ياسمينا من أحلام فكل المصريين والخليجين يحبونك، أما أفعال أحلام فلا نراها سوى في حديقة الحيوانات فقط".

وتعقيباً على هذا الكلام قالت أحلام للغيطي عبر تويتر:على فكرة مكنتش عارفة إني جامدة أوي كدة. أنا شغلاكم كمان ويا ليت تقولوا للغيطي:"ولا كلمة يا عبيط".

من ناحيته عقب الغيطي على كلام أحلام في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" قائلاً "يا أحلام مستشفى الأمراض النفسية في انتظارك".

وكانت أحلام قد هاجمت ياسمينا عبر "تويتر" قائلة إن صوتها قوي لكنه لا يحمل أي شجن أو أحساس.

,أضافت أحلام مهاجمة لجنة التحكيم ، مع احترامي لجميعهم ولكنهم أخطئوا الاختيار في أعطاء ياسمينا بااباز الذهبي ، وكنت أتمني أن يظل علي جابر علي رأيه وعدم انبهاره بصوت المتسابقة

مٌشيره إلي أن الصوت هو الإحساس صوتها ضخم جدا،لأنها فقط تسيء استخدامه وهو صوت مستعار مثل صوت القربة، ياليتي معاهم أمس مع احترامي لكل الكبار اللجنة".