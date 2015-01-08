​بالصور.. محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات علي مجري النيل بأبو تشت

قاد عبد الحميد الهجان محافظ قنا يرافقه اللواء حسن السوهاجي مدير أمن قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الري وأراضي أملاك دولة وأرض زراعية وأرض تابعة لهيئة الآثار بناحية الخزان بدائرة مركز أبو تشت مدعومة بالعديد من قوات الشرطة والأمن المركزي والعديد من اللوادر والمعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت .

وأشار محافظ قنا انه تمت إزالة 83 حالة تعدي علي مجري النيل والمناطق المتاخمة لقناطر نجع حمادي منها 3 كافيتريات و 6 مطاعم و 4 مقاهي و 16 كشك ومحل و 2مزرعة و العديد من المنازل والأسوار المبنية بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

وأكد الهجان انه تجري حاليا إعداد دراسات لاستغلال الأماكن التي تم إزالة التعديات منها مشددا بضرورة المتابعة المستمرة لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة فور وقوعها وقبل تطورها من أجل القضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة.​