أخبار عاجلة

مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

​بالصور.. محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات علي مجري النيل بأبو تشت

Google+ Print
​بالصور.. محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات علي مجري النيل بأبو تشت ​بالصور.. محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات علي مجري النيل بأبو تشت

قاد عبد الحميد الهجان محافظ قنا يرافقه اللواء حسن السوهاجي مدير أمن قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الري وأراضي أملاك دولة وأرض زراعية وأرض تابعة لهيئة الآثار بناحية الخزان بدائرة مركز أبو تشت مدعومة بالعديد من قوات الشرطة والأمن المركزي والعديد من اللوادر والمعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت .

وأشار محافظ قنا انه تمت إزالة 83 حالة تعدي علي مجري النيل والمناطق المتاخمة لقناطر نجع حمادي منها 3 كافيتريات و 6 مطاعم و 4 مقاهي و 16 كشك ومحل و 2مزرعة و العديد من المنازل والأسوار المبنية بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

وأكد الهجان انه تجري حاليا إعداد دراسات لاستغلال الأماكن التي تم إزالة التعديات منها مشددا بضرورة المتابعة المستمرة لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة فور وقوعها وقبل تطورها من أجل القضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا