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القوات المسلحة توزع 265 ألف كرتونة للأسر الفقيرة بأسوان

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القوات المسلحة توزع 265 ألف كرتونة للأسر الفقيرة بأسوان القوات المسلحة توزع 265 ألف كرتونة للأسر الفقيرة بأسوان

أرشيفية

أشاد اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، بالدور الإنساني للقوات المسلحة من خلال تقديم كافة سبل الرعاية والاهتمام بالبسطاء والأسر ذات الدخول المحدودة لمواجهة المتطلبات المعيشية وخاصة فى المناطق الحدودية والنائية وداخل القرى والنجوع والمناطق السكنية الشعبية , مما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية بمعناها الشامل ، لافتاً إلي أنه تم توزيع 265 ألف كرتونة تضم العديد من المواد الغذائية والسلع الإستراتيجية عن طريق قطاع أسوان العسكرى التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية فى إطار الاحتفال بعيد أسوان القومى وبمناسبة المولد النبوى الشريف و عيد الميلاد المجيد.

وأضاف محافظ أسوان أن الهدايا الغذائية من القوات المسلحة تم توزيعها علي المستفيدين بخدمة الضمان الاجتماعي من خلال 90 وحدة شئون اجتماعية منتشرة في مختلف مدن وقري المحافظة , بالإضافة إلى المناطق البعيدة فى العلاقى و قسطل وأدندان وأودية خريت والنقرة وعبادى والصعايدة.

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