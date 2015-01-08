لاريجاني: “داعش” تأسست على أساس إشعال الحروب

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، أن عصابة “داعش” الإرهابية تأسست على أساس إشعال الحروب، مشيرا إلى أن التفرقة والاقتتال في المنطقة يصب في مصلحة أمريكا والكيان الإسرائيلي.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن لاريجاني قوله اليوم الخميس “إن الأوضاع اليوم في المنطقة تهدر طاقات الدول الإسلامية وتصب في مصلحة الكيان الصهيوني الغاصب وأمريكا، وأضاف “أن الممارسات التي يقوم بها التكفيريون تؤدي إلى استنزاف الطاقات في المنطقة، وأن نظرية الدواعش تنم عن الجهل والنزعة إلى الحرب”.

وتابع “إن الجهل والتصورات الخاطئة حول الأديان هما السبب في الكثير من الحروب في العالم وإن جذور الكثير من النزاعات في المنطقة اليوم تعود إلى العصبيات الجاهلة والقراءة الخاطئة للدين”.

ونوه بأن الحوار بين الأديان والمذاهب أمر ضروري منذ الماضي ولابد من التقارب بين أفكار الأديان والمذاهب، ومن الضروري ملء الفراغ في هذا المجال.

أ ش أ