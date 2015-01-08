خبير إسرائيلي:انضمام فلسطين إلى الجنائية الدولية يمثل خطرا أكبر على إسرائيل



> تناول أستاذ القانون الدستوري والقانون الدولي في جامعة تل أبيب، د. أيال غروس، انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، والكيفية المحتملة لتعامل الجنائية الدولية مع الدعاوى المقدمة أمامها ضد كل من إسرائيل وفلسطين، وما إذا كان انضمام فلسطين سيساعد أم سيعيق الجهود الرامية إلى التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقال غروس – في تصريحات خاصة لصحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- إن الاحتمالات القائمة بشأن كيفية تناول المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للدعاوى المقدمة أمامها، تمثل خطرا أكبر على إسرائيل وأقل على الفلسطينيين.

وحذر من أنه يوجد خطر جديد على إسرائيل نظرا لأن هناك إسرائيليين متهمون بقتل مدنيين فلسطينيين أو ببناء المستوطنات، وهما أمران يتعارضان مع مباديء المحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الذي اعتادت فيه إسرائيل على الإفلات من العقاب بعدم إقامة تحقيقات جدية إزاء تصرفاتها.

وأضاف غروس أن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية قد يساعد أو يعوق الجهود الفلسطينية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية .. لافتا إلى أن إثارة قضايا مثل المستوطنات أو قتل مدنيين فلسطينيين أمام المحكمة الدولية، سيضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين.

> أ ش أ