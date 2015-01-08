وزير الخارجية يبحث تطورات القضية الفلسطينية مع نظيره النرويجي

أعلنت وزارة الخارجية أن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، التقى، مساء الخميس، وزير خارجية النرويج، بورج برانداه، مشيرة إلى أنه تناول معه تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب سبل المزيد من تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في مصر.

وصرح بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري تناول بشكل مفصل خلال لقائه بنظيره النرويجي عددا من القضايا الإقليمية في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، في ضوء التصويت الأخير في مجلس الأمن على مشروع القرار العربي، إلى جانب سبل استئناف المفاوضات «الفلسطينية الإسرائيلية»، وفقا لأسس ومرجعيات عملية السلام، كما تناولا الأوضاع في قطاع غزة وأهمية تنفيذ التعهدات الدولية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة، الذي استضافته القاهرة في أكتوبر 2014.

وأضاف «عبدالعاطي» أن الوزيرين تناولا بشكل مفصل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا في ضوء عدم نجاح جهود المبعوث الأممي، برناندينو ليون، في عقد الحوار الوطني بين الأطراف الليبية المختلفة، كما تناول الوزير شكري جهود دعم الحكومة الليبية الشرعية ومجلس النواب المنتخب، كما استعرض واقعتي احتجاز عدد من المصريين والاتصالات التي تجريها مصر مع الأطراف الليبية الرسمية وغير الرسمية لتأمين أرواحهم والعمل على إطلاق سراحهم.

وقال «عبدالعاطي» إن الوزيرين تناولا أيضا تطورات الأزمة السورية، إلى جانب جهود عقد حوار بين المعارضة السورية للاتفاق على عناصر لمواقف مشتركة فيما بينها، فضلا عن الأوضاع في العراق، موضحا أن الوزير شكري قام بعرض مضمون اللقاءات التي أجراها خلال زيارته الأخيرة لبغداد.

وتابع: «تم خلال اللقاء التشاور أيضا حول تطورات الملف النووي الإيراني في ضوء المباحثات في إطار صيغة (٥+١)، والأوضاع الحالية في جنوب السودان، والمباحثات الجارية في مدينة أروشا بين الحكومة والمعارضة، والتي تشارك مصر فيها بممثل عنها».