12 نصيحة غذائية تحارب الانفلونزا

يحمل الشتاء، مع قدومه، العديد من الفيروسات، وخصوصاً الإنفلونزا، التي تعد الأكثر انتشاراً في هذا الفصل البارد، وما يصاحبها من رشح وزكام.

الاختصاصية في علم التغذية ميرنا الفتى تساعد قارئة "سيدتي نت" المصابة بالانفلونزا، على التخفيف من أعراض هذه الحالة المرضية، من خلال النصائح الآتية:

1- تناولي، يومياً، 3 حصص من الفاكهة الغنيّة بالفيتامين "سي"، كالبرتقال والجوافة والكيوي والتوت والفراولة والكرز والمشمش. والجدير بالذكر أن كمّ الفيتامين "سي" المتوافر في الجوافة والكيوي يضاهي بأضعاف ذلك الموجود في ثمرة البرتقال.

يساعد هذا الفيتامين على إنتاج الـكريات اللمفاوية "تي"، التي تعمل على تدمير الفيروس، وتلعب دوراً وقائياً في هذا المجال.

2- تناولي، يومياً، 5 حصص من الخضر الغنيّة بالفيتامين "سي"، كالبروكولي والملفوف والفليفلة الخضراء والبندورة والبقدونس والليمون الحامض وعصيره.

3- أعدّي حساء الخضر الساخن أو حساء الدجاج الساخن، ما يعزّز مناعتك، كما أن البخار المنبعث من الحساء يليّن الإفرازات المخاطية ويساعدك على التخلّص منها.

ويفضّل، في هذا المجال، تحضير الحساء في المنزل من مكوّنات طازجة، بعيداً عن عبوات الحساء الجاهزة المحتوية كمّاً كبيراً من الصوديوم والزاخرة بالسعرات الحراريّة.

4- تناولي الثوم النيء المهروس.

5- تناولي البصل مع وجبتي الغداء والعشاء، فهو يشابه الثوم لناحية مكوّناته من المواد المضادة للميكروبات.

6- أدخلي البهارات، وخصوصاً القرفة والقرنفل والكمّون والكركم، عبر إضافة ملعقة من أحدها إلى وجباتك اليومية، وذلك لغناها بالمواد المضادة للأكسدة المقوية لمناعة جسمك.

7- أدخلي عصير التوت إلى لائحة طعامك، فهو يحتوي معدّلات عالية من المواد المضادة للأكسدة.

يفيد شرب نصف كوب من عصير التوت الطازج، يومياً، خلال فترة الإصابة بالزكام في استعادة عافيتك بسرعة.

8- تناولي الأطعمة الغنية بالفيتامين "دي"، كالسبانخ واللفت والسمك والبيض وطحالب البحر، المعزّزة لجهاز المناعة.

9- اشربي، يومياً، كوباً أو كوبين من الزهورات أو اليانسون أو الزنجبيل أو البابونج أو حتى الشاي الأخضر. فهذه المشروبات الساخنة تحارب الزكام والحرارة المرتفعة، كما أنها تساعد على فتح الجيوب الأنفية وتقوّي المناعة.

10- اشربي السوائل بوفرة لترطيب جسمك، علماً أن الماء هو المشروب المثالي، إلى جانب الزهورات واليانسون لمحاربة الزكام.

11- تجنّبي شرب الحليب في أثناء الزكام، لأن الدراسات العيادية تظهر أنّه يساهم في تكوين المخاط وتكثيف البلغم.

12- تذكري دائماً أنّ الأطعمة الغنيّة بالدهون والسكر تضعف جهاز المناعة، فيصبح بالتالي عرضةً أكثر للإصابة بأمراض عدة، ومنها الإنفلونزا.

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