القبض على تشكيل عصابى أجنبى تخصص فى سرقة المواطنين أمام البنوك

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 متهمين من دولة بيرو لتكوينهم عصابة تخصصت فى سرقة المترددين على البنوك بمدينة نصر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور النقيب الحسينى مصطفى ضابط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته القوة المرافقة بشارع محمد كامل الحلوانى تلاحظ له حدوث مشدة كلامية بين 6 أشخاص وبجوارهم سيارتين متوقفين بجانب الطريق ولدى توجهه لاستبيان الأمر فر أحد مستقلى السيارتين هارباً بالسيارة.

وبالفحص تبين أنه عقب قيام كل من “عمرو.ع.أ” 37 سنة محاسب بشركة للمقاولات، و”محمد.م.خ” 62 سنة سائق بالشركة، وقائد السيارة رقم “هـ ف ل 258″ ماركة مرسيدس بيضاء اللون، بصرف مبلغ مالى وقدره 53600 جنيه من بنك ببشارع مكرم عبيد، فوجئا بتلف أحد إطارات السيارة، وقيام كل من “خوليو سيزرا” 43 سنة من دولة بيرو، و”سيبو نيزا التاس” 52 سنة من دولة بيرو ومقيمان بفندق بالأزبكية، وبصحبتهما أخران فرا هاربان أثناء الضبط، بافتعال مشادة كلامية معهما وغافلهما المتهمان الهاربان واستوليا على المبلغ المالى.

وبمناقشتهما بمعرفة المقدم عمرو إبراهيم رئيس مباحث القسم اعترفا باشتراكهما والهاربان وهما كلا من “بيدرو بونلى بيراونى” 40 سنة من دولة بيرو، و”كارولس البيرتو جونزالس” 56 سنة من دولة الأرجنتين، فى تكوين تشكيلاً عصابيا دوليا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك.

وقد تم بإرشادهما ضبط الثالث والرابع وبحوزتهما السيارة رقم “س ل ل 628″ ماركة نيسان صنى فيرانى اللون مستأجرة المستخدمة فى ارتكاب الحادث والمبلغ المالى المستولى عليه وكذا مبلغ 2400 دولار، و150 يورو وبمواجهتهما أيد ما سبق، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجار تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من وقائع أخرى.