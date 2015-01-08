أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

القبض على تشكيل عصابى أجنبى تخصص فى سرقة المواطنين أمام البنوك

Google+ Print
القبض على تشكيل عصابى أجنبى تخصص فى سرقة المواطنين أمام البنوك القبض على تشكيل عصابى أجنبى تخصص فى سرقة المواطنين أمام البنوك

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 متهمين من دولة بيرو لتكوينهم عصابة تخصصت فى سرقة المترددين على البنوك بمدينة نصر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور النقيب الحسينى مصطفى ضابط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته القوة المرافقة بشارع محمد كامل الحلوانى تلاحظ له حدوث مشدة كلامية بين 6 أشخاص وبجوارهم سيارتين متوقفين بجانب الطريق ولدى توجهه لاستبيان الأمر فر أحد مستقلى السيارتين هارباً بالسيارة.

وبالفحص تبين أنه عقب قيام كل من “عمرو.ع.أ” 37 سنة محاسب بشركة للمقاولات، و”محمد.م.خ” 62 سنة سائق بالشركة، وقائد السيارة رقم “هـ ف ل 258″ ماركة مرسيدس بيضاء اللون، بصرف مبلغ مالى وقدره 53600 جنيه من بنك ببشارع مكرم عبيد، فوجئا بتلف أحد إطارات السيارة، وقيام كل من “خوليو سيزرا” 43 سنة من دولة بيرو، و”سيبو نيزا التاس” 52 سنة من دولة بيرو ومقيمان بفندق بالأزبكية، وبصحبتهما أخران فرا هاربان أثناء الضبط، بافتعال مشادة كلامية معهما وغافلهما المتهمان الهاربان واستوليا على المبلغ المالى.

وبمناقشتهما بمعرفة المقدم عمرو إبراهيم رئيس مباحث القسم اعترفا باشتراكهما والهاربان وهما كلا من “بيدرو بونلى بيراونى” 40 سنة من دولة بيرو، و”كارولس البيرتو جونزالس” 56 سنة من دولة الأرجنتين، فى تكوين تشكيلاً عصابيا دوليا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك.

وقد تم بإرشادهما ضبط الثالث والرابع وبحوزتهما السيارة رقم “س ل ل 628″ ماركة نيسان صنى فيرانى اللون مستأجرة المستخدمة فى ارتكاب الحادث والمبلغ المالى المستولى عليه وكذا مبلغ 2400 دولار، و150 يورو وبمواجهتهما أيد ما سبق، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجار تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من وقائع أخرى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا