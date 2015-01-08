الملاحة الجوية: انتظام حركة الطيران بجميع المطارات المصرية رغم سوء الطقس

أكد إيهاب محيى رئيس شركة الملاحة الجوية أن الحركة الجوية بجميع المطارات المصرية منتظمة رغم موجة الطقس السيئ الذى تمر به البلاد، مشيرا الى انشىء الطقس والبرد وسقوط الأمطار لا يؤثر على حركة الطيران.

واوضح رئيس شركة الملاحة الجوية ان العامل المؤثر في الطيران هو مدي الرؤية الأفقية التي وصلت اليوم الى ٨ كم فى حين ان الحد الأدنى لها هو ٣٠٠ متر فقط وبذلك تكون الأجواء ملائمة اليوم بشكل جيد لعمليات الإقلاع والهبوط فى كافة المطارات المصرية.

وأشار ايهاب الى ان كافة الرحلات سارت بشكل منتظم طبق الجدول المحدد لها سلفا ولم تسجل اى المطارات حتى الان اى حالات للهبوط الاضطرارى بسبب سوء الأحوال الجوية كما حدث خلال اليومين الأخيرين.

وكانت الشركة قد شكلت فى وقت سابق غرفة عمليات لمتابعة رحلات الوصول والإقلاع من وإلى مطار القاهرة الدولى، بالتنسيق مع أبراج المراقبة وشركة الملاحة الوطنية، لتفادى أى مشكلة قد تطرأ خاصة مع موجة الطقس السيئة وسرعة حركة الرياح.