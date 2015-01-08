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بعد نجاحها في الدلتا.. اتحاد شباب المؤتمر يُعمم حملة “أمسك فساد” على محافظات الجمهورية

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بعد نجاحها في الدلتا.. اتحاد شباب المؤتمر يُعمم حملة “أمسك فساد” على محافظات الجمهورية بعد نجاحها في الدلتا.. اتحاد شباب المؤتمر يُعمم حملة “أمسك فساد” على محافظات الجمهورية

صرح عبدالعزيز أبو سعدة، وكيل إعلام اتحاد شباب حزب المؤتمر، بأن الاتحاد قرر تعميم حملة “أمسك فساد” على مستوى محافظات الجمهورية وذلك بعد أن حققت نجاحًا ملحوظا في محافظات الدلتا ووجه بحري.

وأوضح “أبو سعدة” أن الحملة تعتمد على قيام شباب الاتحاد برصد حالات التقصير وتراجع مستوى الخدمات في القرى والأحياء الفقيرة والتواصل مع المسئولين لحل تلك المشكلات.

وأضاف أن الاتحاد كان قد فضّل البدء بمحافظات الدلتا ووجه بحري بعد أن كان لها النصيب الأكبر من المشكلات، مشيرًا إلى أن نجاح الحملة في ذلك القطاع كان نتيجة نشاط شباب الاتحاد واستجابة المسئولين.

وأكد وكيل إعلام شباب المؤتمر، أن الاتحاد يسعى لبذل كل الجهد للمساعدة في تقديم خدمة أفضل للمواطنين، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح الجزء الأول من الحملة.

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