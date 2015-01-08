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تجديد حبس أميني شرطة بتهمة اغتصاب فتاة بالساحل

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تجديد حبس أميني شرطة بتهمة اغتصاب فتاة بالساحل تجديد حبس أميني شرطة بتهمة اغتصاب فتاة بالساحل

 

صورة أرشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس أميني شرطة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بهتك عرض فتاة والتعدى عليها جنسيا داخل بوكس الشرطة الساحل.

وأكدت التحقيقات أنه أثناء سير الفتاة في نحو الساعة الثانية صباحا بأحد شوارع منطقة الساحل بصحبة شاب قالت إنه صديقها اعترضت طريقهما سيارة النجدة والمتواجد بها أمينا شرطة، وتم استيقافهما وسؤالهما عن هويتهما وطالبا بإبراز البطاقات الشخصية.

ثم اصطحبوهما إلى سيارة الشرطة “بوكس”، ظنا منهما أن الفتاة ساقطة وأن الشاب الذي معها زبون وأنها خرجت معه لارتكاب الرذيلة مقابل مال، ثم فتشوهما داخل السيارة بطريقة عشوائية وعنيفة، معتقدين أنهما يخفيان مواد مخدرة.

وأضافت التحقيقات أن أميني الشرطة تحسسا أجزاء حساسة من جسد الفتاة المجنى عليها، التي أطلقت الصراخ والاستغاثة، وعندما قاومتهما تركاها وصديقها خوفا من الفضيحة.

وكان قسم شرطة الساحل، تلقى بلاغًا من فتاة تتهم أميني شرطة بإدارة النجدة، بهتك عرضها داخل سيارة النجدة، وقالت إنها كانت بصحبة أحد أصدقائها، وعندما كانت تسير بمفردها، قام أمينا الشرطة بأخذها داخل السيارة وقاما بهتك عرضها.

على الفور انتقل العميد أشرف عز العرب، رئيس قطاع مباحث شمال القاهرة، والمقدم خالد خلف الله رئيس مباحث الساحل، وتمكنا من ضبط أميني الشرطة عقب التأكد من صحة الواقعة، وبالعرض على اللواء على الدمرداش، مدير أمن القاهرة، أمر بإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

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