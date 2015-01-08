لجنة شئون اللاعبين تقرر إيقاف الثلاثي “زكريا – يوسف – قمر” لحين انتهاء التحقيقات

قررت لجنة شئون اللاعبين إيقاف الثلاثي مؤمن زكريا لاعب الاهلي، ومعروف يوسف وخالد قمر لاعبا الزمالك، لحين الإنتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة من ناديا الأهلي والزمالك ضد اللاعبين الثلاثة.

وستقوم اللجنة بمخاطبة الناديان بالقرار خلال الساعات القليلة المقبلة لإتخاذ الاجاراءات القانونية ومنع اللاعبين من المشاركة في المباريات لحين حسم الأمر نهائياً.

واجتمعت لجنة شئون اللاعبين لإتخاذ القرار النهائي بشأن الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد مؤمن زكريا، والشكوى المقدمة من الأهلي ضد كل من معروف يوسف وخالد قمر.