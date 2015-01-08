الجامعة العربية تستضيف اجتماعًا للخبراء العرب في مكافحة الإرهاب

عقد فريق من الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الإرهاب في الدول العربية اجتماعا، الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خصص لوضع إجراءات عملية وقابلة للتنفيذ لصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة، تمهيدا لرفع هذه المقترحات ضمن دراسة شاملة أعدها الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، لرفعها إلى وزراء الخارجية العرب، الخميس المقبل، للنظر في اعتمادها.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع، إن «المطلوب من هذا الاجتماع هو وضع إجراءات عملية قابلة للتنفيذ لمكافحة الإرهاب لعرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في 15 من يناير الحالي، لإقرارها وربما لرفعها الى القادة العرب في القمة العربية المقبلة التى تستضيفها مصر نهاية مارس المقبل لتمثل الخطوط العربية الرئيسية لمواجهة هذا الإرهاب».

وذكر بن حلي أن الإرهاب في المنطقة وصل إلى مرحلة غاية فى الخطورة بأسلوب جديد حيث لم يعد الإرهاب قاصرا على جماعات بل أصبح منظمات تحتل أراض وتهدد مقومات الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، كما يهدد الأمن القومي العربي في الصميم.

وتابع بن حلي: «نحن نتعامل مع مرحلة في غاية الخطورة ولابد من المواجهة الحاسمة لهذا الإرهاب من النواحي الأمنية والفكرية والقضائية والسياسية والإعلامية والدينية»، مطالبا بضرورة إعادة قراءة ما ورد في معاهدة الدفاع العربي المشترك، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب باعتبارها مرجعيات للعمل العربي الجماعي حتى تواكب هذه التهديدات وتحقق النتائج المطلوب منها.