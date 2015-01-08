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«الجنائية الدولية» تعلن فلسطين طرفا في «نظام روما» الأساسي

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اعتبرت محكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، فلسطين طرفا في «نظام روما» الأساسي المنظم لعمل المحكمة.

وفي بيان، قالت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، إن «رئيس جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي صدّيقي كابا، رحب اليوم بإيداع دولة فلسطين صك انضمامها إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصانتها».

وحسب البيان، يرفع هذا الإيداع عدد الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى 123 دولة، وعدد الدول المنضمة إلى الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة وحصانتها إلى 74 دولة.

وكانت 49 دولة وقعت على ميثاق روما دون أن تصدق عليه بعد، ما حال دون انضمامها إلى النظام.

وقال كابا، بحسب بيان المحكمة: «كل مصادقة على نظام روما الأساسي تشكل خطوة جديرة بالترحيب باتجاه تحقيق عالميته».

وأوضحت المحكمة أن «الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بصفته وديعاً للنظام الأساسي، قد عمم إخطاراً بذلك الإيداع، في يناير2015».

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