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بالصور..بعد هجوم «شارلي إيبدو» «الصفحة الأولى» في أوروبا تكتسي بالسواد من أجل الحرية

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«اغتيالاً للحرية».. هكذا وصفت أغلبية الصحف الأوروبية، الصادرة صباح الخميس، 8 يناير 2015، الهجوم على مقر صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية، في باريس، الأربعاء، الذي حصد أرواح صحفيين، ورسامي كاريكاتير في مجلس تحرير الصحيفة الأسبوعية الساخرة، حيث اتشحت الصحف باللون اﻷسود، ونعت الضحايا، معربة عن غضبها الشديد من الهجوم.

وتصدر السواد الصفحة اﻷولى جريدة «ليبيراسيون» الفرنسية، اليسارية يتوسطه مانشيت يقول «كلنا شارلي».

أما «لوفيجارو»، أكبر صحف اليمين الفرنسي، فنشرت صورة للاعتداء الإرهابي وكان عنوانها الرئيسي «اغتيال الحرية».

بينما نشرت صحيفة «لوباريزيان» صورة لأناس يحملون لافتات تضامن مع ضحايا الحادث اﻷليم وعنونت «لن يقتلوا الحرية».

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واختارت صحيفة «20 دقيقة» أن تغطي صفحتها اﻷولي باللون الأسود وكتبت عليها كلمة «بربرية».

في حين اكتفت صحيفة «سود ويست» بكلمة «لا» على خلفية سوداء على صفحتها اﻷولى.

وفي طريقة مختلفة للتعاطي مع الحادث، عنونت صحيفة «ليكيب»، الرياضية: «الهمجية ضد الحرية: النتيجة 12- :0»، في إشارة لعدد القتلى الذين سقطوا في هذا الاعتداء الوحشي.

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وظهرت أيضاً عناوين تتحدث عن «قتل شارلي» وعن «الصحافة في حالة حداد» وعن «الحرية التي لن تموت أبداً».

charlie hebdo

أما بالنسبة لردود اﻷفعال في صحف أوروبا بشكل عام، فقد تصدرت المانشيتات الغاضبة المشهد، وأفردت «جارديان» البريطانية، في صدر صفحتها الأولى صورة للمتظاهرين المتضامنين مع ضحايا «شارلي إيبدو» وعنونت «هجوم على الديمقراطية».

charlie hebdo

وكتبت صحيفة «ذا تايمز»، البريطانية، مانشيت بعنوان «هجوم على الحرية».

charlie hebdo

«حرب على الحرية».. عنوان «ديلي تليجراف»، البريطانية.

charlie hebdo

«يوم مظلم للحرية».. عنوان «إندبندنت»، البريطانية.


charlie hebdo

«مجزرة في دقائق».. عنوان «ديلي إكسبريس»، البريطانية.

charlie hebdo

«حرب على الحرية».. عنوان «ديلي ميل»، البريطانية.

charlie hebdo

«حمام دم إرهابي في باريس»..عنوان «ديلي ميرور»، البريطانية.

charlie hebdo

«مجزرة»..عنوان صحيفة «مترو»، البريطانية.

charlie hebdo

«لا.. الشر باسم الإسلام يجب إيقافه»..صحيفة «ذا صن»، البريطانية.

charlie hebdo

وجاء مانشيت «كوريير ديلا سيرا»، اﻹيطالية، يتحدث عن اعتداء على الحرية. حرية الجميع.

وفي الصحف الألمانية، عنونت «بيلد» عددها بـ«قتل جبان»

charlie hebdo

«أنا شارلي»..عنوان صحيفة «افتنبوستن»، النرويجية.

charlie hebdo

وفي الدانمارك، اكتفت صحيفة «بوليتيكان» بنشر رسمة لقلم مكسور ولكنه مستمر في الكتابة.

charlie hebdo

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