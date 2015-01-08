المدير التنفيذي لمصر “هاي الدولية للبذور”: 4 مليار جنيه الاستثمارات الفعلية.. ونضخ ملياري جنيه بالفترة القادمة

** وفرنا ملايين الدولارات لمصر ، واعتمدنا على الإنتاج المحلى بدلاً الإستيراد

** نجحت الشركة العام الماضى فى تصدير اكثر من 20 الف طن ذرة الى دولة الجزائر

** الشركة ساهمت منذ وجودها حتى الآن فى مصر بزيادة الإنتاج المحلى من البذور بحوالى 13 مليار جنيه

** الهجين المنتج من البذور يعطى محصولاً وفيراً يصل إلى 36 أردب للفدان

** رفع الدعم عن الغاز والسولار لم يضر مصانعنا ، وسعره مناسب

** سددنا 105 مليون جنيه قيمة ضرائب مستحقة على الشركة ، وذلك قبل تاريخ الإستحقاق بفترة

كتب: أحمد الباز

كشف الدكتور رامان سيجال العضو المنتدب والمدير التنفيذي لكبري الشركات المصرية الهندية ” هاى تيك الدولية ” المنتجة والمصدرة للبذور فى مصر ، إن الشركة قررت مضاعفة استثماراتها في مصر في مجال إنتاج البذور وخاصة بذور الذرة بأنواعها ، مشيراً فى حواره الخاص ” ONA” إلى إن إجمالى ما تساهم به مصر هاى الدولية للبذور داخل مصر يقدر بنحو 4 مليار جنيه وتشمل المصروفات المباشرة ، وغير المباشرة ، والأصول الملموسة ، وغيرالملموسة ، وتقدر الأستثمارات الفعلية لهاى الدولية للبذور بـ مليارى جنيه ، وسيتم ضخ مليارى جنيه خلال الفترة القادمة ، للتوسع فى إنتج بذور مهجنة وأصناف من تقاوى الخضروات ، لافتاً إلى إن إجمالى إنتاج المحطة السنوى من التقاوى يقدر بـ 8500 طن ، والشركة تعتبر الإولى على مستوى مصر فى إنتاج البذور بأنواعها وعلى مستوى عالى من الجودة ، والسعر ، منوهاً إلى انه لم يغادر مصر بعد الأحداث كما لم يخفض استثمارات الشركة بل زاد من خطوط الإنتاج لثقته الكبيرة فى المناخ والإقتصاد المصرى ، لافتاً الشركة نجحت العام الماضى فى تصدير اكثر من 20 الف طن ذرة الى دولة الجزائر.

وتابع العضو المنتدب ” لهاى تيك ” إنتاج مصنعه يغطي السوق المحلي ويزيد عن 7000 طن كما يتم حاليا التصدير إلى بعض الدول منها وباكستان والسودان والسعودية وإثيوبيا والجزائر ، وبعض هذه الدول تطلب تقاوى يتواءم وطبيعة أراضيها ، وأضاف بان خطوط الإنتاج بالمصنع تستخدم ماكينات من الهند وأمريكا في حين أن جميع توسعات المصنع خلال الفترة الماضية تمت بأيدي مصرية ، مؤكدا على أن العمالة المصرية مؤهلة ومدربة وهى التى تستبط بذور الهجن للحبوب ، والخضروات ، بل إن كبرى الشركات المنتجة والمصدرة تستعين بخبرات العاملين بمصر هاى تيك للبذور … وفى السطور التالية تفاصيل الحوار

4 مليار جنيه

* ما هو إجمال ما تساهم به ” مصر هاى الدولية للبذور ” داخل الأقتصاد المصرى ؟ وما هو حجم الإستثمارات للشركة ؟ وهل تنوى زيادة الأستثمارات والتوسع خلال الفترة القادمة ؟

- إجمالى ما تساهم به ” مصر هاى الدولية للبذور ” داخل مصر يقدر بنحو 4 مليار جنيه وتشمل المصروفات المباشرة ، وغير المباشرة ، والأصول الملموسة ، وغيرالملموسة ، وسيتم ضخ مليارى جنيه خلال الفترة القادمة ، للتوسع فى إنتاج بذور مهجنة وأصناف من تقاوى الخضروات ” كتقاوى الكوسة ” ، وبالفعل تقوم الشركة سنوياً بضخ إستثمارت وفتح خطوط إنتاج بهدف زيادة التصدير لدول عربية وأفريقية .

* ومتى بدأ النشاط الفعلى لهاى الدولية لبذور داخل مصر ؟ وما هو التخصص الأساسى للنشاط ؟ وإلى أين وصل الآن ؟

- تأسست ” مصر هاى الدولية للبذور داخل القطر المصرى عام 1993 ، وفى عام 2004 قامت شركة جلوبال إنفسترز الأمريكية بشراء الشركة ، و عادت فى عام 2007 ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن أصبحت ” هاى الدولية ” للبذور هى الرائدة فى صناعة التقاوى داخل مصر ، ولا يوجد منافس لها ، أما عن التخصص والإنتاج فالشركة تخصصت فى إنتاج محصول الذرة الشامية والذرة الرفيعة .

إنتاج التقاوى 8500 طن سنوياً

* وما هو حجم إنتاج الشركة من البذور التقاوى ، وما هى الخطة المستقبلية لزياة هذه الإنتاجية ؟

> - بدأت الشركة الاستثمار في مصر منذ عام 1993بإنشاء مصنع كبير في مدينه السادات ، وتابعه مركز أبحاث بالقناطر الخيرية على مساحة 42 فدان ، ومركز للخدمات والإمدادات الزراعية ” محطة إعداد تقاوى ” بالسادات ، أما إجمالى إنتاج المحطة السنوى من التقاوى يقدر بـ 8500 طن ، فالشركة تعتبر الإولى على مستوى مصر فى إنتاج البذور بأنواعها وعلى مستوى عالى من الجودة ، والسعر .

> التصدير

* وما هى الدول التى تصدر لها ” مصر هاى الدولية للبذور سنوياً ؟

> - تقوم هاى الدولية للبذور بالتصدير لبعض الدول العربية والأفريقية والأسيوية منها السعودية ، دول الخليج ، وباكستان ، والسودان و وإثيوبيا والجزائر ، وبعض هذه الدول تطلب تقاوى يتواءم وطبيعة أراضيها ، كما نجحت الشركة العام الماضى فى تصدير اكثر من 20 الف طن الى دولة الجزائر ، ويأمل فى التوسع فى زيادة تصدير البذور لعدد من البلدان العربية والافريقية ولكن هدفهم الرئيسى هو تغطية السوق المصرى اولا حيت يتم استيراد اى تقاوى من الخارج وتوفير العملة الصعبة .

* وماذا عن أنواع الآلات والمعدات المستخدمة فى البحث والإنتاج ؟

> - جميع خطوط الإنتاج بالمصانع تستخدم ماكينات من الهند وأمريكا في حين أن جميع توسعات المصنع خلال الفترة الماضية تمت بأيدي مصرية ، أما العمالة فجميعها مصرية 100 % ، ولا يوجد أى خبير أوعامل من أى دولة حتى من الهند فالعمالة المصرية مؤهلة ومدربة وهى التى تستبط بذور الهجن ، وهى التى تدرب وتعلم أى متدرب من أى شركة أو مصنع .

* على مدار 10 سنوات هى عمر وجود ” هاى الدولية للبذور ” داخل مصر فماذا أفادت الشركة الأقتصاد القومى من إستثمارات ، وتشغيل عمالة ، ودفع ضرائب ؟

> - الشركة ساهمت منذ وجودها حتى الآن فى مصر بزيادة الإنتاج المحلى من البذور بحوالى 13 مليار جنيه ، عن طريق زراعة أصناف التقاوى منها ” 65 % للذرة الشامية ، 10 % للذرة الرفيعة ، 25 % لحصول الكوسة .

وقامت الشركة بضخ 35 مليون جنيه لخدمة البحوث والتطوير ، بالأضافة إلى 72 مليون جنيه بهدف بناء وزيادة القدرات البحثية ، والإنتاجية .

وقامت بإستنباط وتسجيل 27 هجيناً منها 16 هجين ذرة شامية ” منها 7 بيضاء الحبوب ، 6 صفراء الحبوب ” بالأضافة إلى إستنباط 4 هجن ذرة رفيعة ، 2 هجن ذرة علف أخضر ، وواحد هجن دوار الشمس الزيتى ، و4 هجن من الكوسة .

وإيماناً من الشركة بالوفاء بإلتزاماتها لدى الدولة المصرية قامت بسداد نحو 105 مليون جنيه قيمة ضرائب مستحقة على الشركة ، وذلك قبل تاريخ الإستحقاق بفترة ، ولإنتاج تقاوى من الهجن المحلية تتعاقد الشركة مع المزارع المصرى وتمده بجميع أصناف التقاوى ، والتدريب ، والاشراف الفنى من بداية الزراعة حتى الحصاد ، وخلال الـ 5 سنوات الماضية قامت الشركة بسداد 200 مليون جنيه حقوق للمزارعين الذين تعاقدت معهم الشركة وقاموا بتوريد المحاصيل لها من التقاوى التى قدمتها الشركة لهم .

وقامت الشركة بتشغيل نحو نصف مليون عامل فى المجال البحثى والانتاجى والتسويقى والزراعى ، وصرف ما يقرب من 57 مليون جنيه على شراء مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى خلال السنوات الـخمس الماضية .

إلى جانب انه يتم التعاقد في الإنتاج مع المزارعين المصريين تحت إشراف وزاره الزراعة بمصر حيث يجري شراء إنتاجهم بسعر اعلي من السوق المحلي ، كما يعتمد المصنع علي مركز أبحاث خاص به ، ومستقبلا سيمتد الإنتاج إلي بذور الخضراوات المتنوع .

* وما هو أهم ما تنتجه شركة مصر هاى الدولية للبذور؟

- أهم ما تنتج الشركة ” الذرة الشامية البيضاء ، الذرة الشامية الصفراء ، الذرة الرفيعة ، الأعلاف الصيفية الخضراء ، الأعلاف الشوية الخضراء ، الكوسة ” نيو أسكدرانى 1 ، وهجين فردى هاى مهراجا

* وما هو الأثر الإيجابى الناتج عن إستخدام تلك التقاوى ” لمصر هاى الدولية للبذور ” وما هى أهم نتائجه ؟

- أهم أثر إيجابى من إستخدام تلك التقاوى من ” مصر هاى الدولية للبذور ” هو زيادة إنتاجية الفدان للمزارع إلى 57 % ، مقارنة بإستخدامه لتقاوى أخرى .

ويعكف الباحثون ” بمصر هاى الدولية لبذور ” على زيادة نشاطهم بالجودة الفائقة والخبرة المميزة من أجل زيادة عمليات التطوير فى البحوث الزراعية المختلفة للمساهمة الفعالة حتى تبقى مصر دائماً نبراساً ساطعاً فى الأبحاث العالمية .

36 أردب للفدان

* وما هى مميزات الهجين الفردى 2030 والذى تنفرد بإنتاجه الشركة ، ويستخدمه مزارعوا وفلاحين مصر ؟

- هذا الهجين يعطى محصولاً وفيراً يصل إلى 36 أردب للفدان ، وهو أعلى محصول يتميز بحبوبه البيضاء نصف قرنية ، مصفى وذو تفريط عالى بنسبة 80 % مقاوم لأمراض الشلل والبياض الزغبى ، ولفحة الأوراق ، تظل أوراقه وسيقانه خضراء حتى بعد الحصاد ، ومعدل التقاوى للهجين الفردى 2030 ، 12 كيلو للفدان الواحد ، وأفضل ميعاد للزراعة شهرى مايو يونيو

دورة استنباط التقاوى

* وكيف تتم عملية الإستنباط ثم الإنتاج وما هى المدة التى تستغرقها لإنتاج أحدى الأصناف من تقاوى الحبوب ؟

- يتم خلال دورة نشاط إستنباط أى تقاوى ، عدة مراحل بداية من إعداد البذور عمل البحوث الزراعية لإنتاج الذرة الشامية ، والذرة الرفيعة أو الخضر وستغرق عملية الإستنباط ما يقرب من 6 – 7 سنوات . بعدها يأتى المنتج ويتم تنظيفة وغربلته ، وتهويته ، ثم يدخل على ماكينات لفصل الشوائب ، ويعد المنتج فى شكائر ، ثم يوضع فى ثلاجات لتوزيعه بالأسواق أو تصديره للخارج .

رفع الدعم عن الغاز

* وهل تضررت الشركة من رفع الدعم للغاز عن المصانع ؟ وهل إنعكس ذلك على رفع سعر البذور والتقاوى ؟

- المصنع لم يتضرر من رفع الدعم عن الغاز والسولار ، لسبب بسيط إن المصنع لا يعتمد على كميات ضخمة من الغاز ، بل على العكس الغاز الآن متوفر وبأسعار مناسبة ، ولا يشكل أى ضرر على التكلفة ، ولم نرفع سعر البذور أو التقاوى لا فى الداخل أو الخارج . والمصنع يستخدم الغاز الطبيعي منذ 3سنوات وهو ما يجعل عمليه الإنتاج آمنه ونظيفة والإنتاج ذو جوده عاليه وسعر مناسب .

* وهل تنوى الشركة فتح أبواب جديدة للتصدير من الدول المختلفة ؟

- مع إستقرار نشاط الشركة محلياً ستتجه إلى توسيع التصدير لدول عربية وأفريقية جديدة .

> الموارد

* وكيف تحافظ ” هاى الدولية للبذور ” على العملة الصعبة لمصر ؟

- الشركة ساهمت بدور فعال للإقتصاد المصرى ، كان أبرزه الحد من نزيف للعملة الصعبة ، وذلك عن طريق منع إستيراد أى مكونات ، أو خامات أو معدات الآلات من الخارج ، وجميع هذه المستلزمات من السوق المحلى ، والخبرات والكفاءات من العمالة المصرية المدربة داخل الشركة ، سواء كانت مدربة داخل مصر أو خارجها .

ضرر الهندسة الوراثية

* وهل تستخدم ” مصر هاى العالمية للبذور ” الهندسة الوراثية فى عملية إنتاج التقاوى ؟ وهل بالفعل تعمل على زيادة الجودة فى المنتج ، ويقبل عليها المزارع ؟

- من الخطأ أن نستسلم للأراء النظرية دون التأكد من النتائج إذا كانت إيجابية أو سلبية ، وما ثبت بالأدلة والتجربة العملية إن إستخدام إسلوب الهندسة الوراثية فى إنتاج تقاوى الحبوب والخضر ، ليس مفيداً ، بل يحقق الضرر ، للزراعة ، والسبب فى ذلك إن إستخدام تلك الأساليب لا يتناسب مع الزراعات والأراضى المصرية ، كما إن المزارع ” المصرى ” بصفة خاصة لا يأمن إسخدام أى تجارب جديدة ، إلا إذا تأكد من فاعليتها وعدم وجود أى ضرر منها .