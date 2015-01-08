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مبادرة المسلمين الليبراليين فى النمسا تندد بهجوم باريس الإرهابى

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مبادرة المسلمين الليبراليين فى النمسا تندد بهجوم باريس الإرهابى مبادرة المسلمين الليبراليين فى النمسا تندد بهجوم باريس الإرهابى


> أدانت مبادرة المسلمين الليبراليين فى النمسا الهجوم الارهابى على صحيفة شارل ابدو الفرنسية والذى اسفر عن مقتل 12 شخصا محذرة من تداعيات هذه الحوادث على أوضاع المسلمين فى اوروبا .

وقال عامر البياتى رئيس المبادرة فى بيان له اليوم ان المبادرة سبق ان حذرت بشدة من تنامى نشاط الجماعات الارهابية والراديكالية فى اوروبا وتوقعت حدوث العديد من الهجمات وطالبت الحكومات الاوروبية بسرعة التحرك لمواجهة عناصر الارهاب التى تستفيد من مناخ الحرية وحقوق الانسان فى اوروبا لتدعم نشاطها للانقضاض على الدول الاوروبية وتدمير ثقافتها وفرض ثقافة القتل والتدمير باسم العقيدة .

وقال البياتى يجب ان يستوعب الاوربيون الدرس والا يتهاونوا فى التصدى للارهاب وان يقمعوا بكل قوة الجماعات الراديكالية ويوقفوا كل انشطتهم التخريبية فى عقول الاجيال الجديدة من خلال الحضانات والمدراس ذات الصبغة الدينية المتشددة ويراقبوا ما يسمى المواقع الجهادية ويقطعوا سبل الاتصال والتمويل مع قيادات الارهاب فى الشرق الاوسط ويوقفوا عملية التجنيد والتخطيط لاعمال التخريب والارهاب .
> أ ش أ

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