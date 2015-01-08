استطلاع: 57 % من الألمان يرون الإسلام «تهديدًا»

أظهر استطلاع رأي أن 57 % من الألمان يعتبرون الإسلام «تهديداً»، فيما رأت نسبة 61% منهم أن «الدين الإسلام لا يتماشى مع العالم الغربي».

وحسب الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، ونشرته صحيفة «دي زيت» الأسبوعية، الأربعاء، فإن 40% من المبحوثين، الذين يٌقدر عددهم بـ937 شخصا من غير المسلمين، يشعرون «وكأنهم أجانب في بلادهم».

كانت المؤسسة الألمانية أجرت هذا الاستطلاع في نوفمبر الماضي، أي قبل الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية الأسبوعية الساخرة، الأربعاء، وكذلك إطلاق النار على الشرطة في منطقة مونروج بالضاحية الجنوبية بباريس، الخميس.

وحسب الاستطلاع، أبدى 24% من الذين شملهم الاستطلاع رغبتهم في منع هجرة المسلمين إلى ألمانيا التي تعد 81 مليون نسمة بينهم 4 ملايين مسلم أغلبهم أتراك أو من أصول تركية.

وأفادت المؤسسة الألمانية، التي أجرت الاستطلاع، بأن «هذه الكراهية للإسلام تبدو واسعة الانتشار من الأوساط المحافظة إلى الأوساط اليسارية مرورا بالطبقات الوسطى، وهو ما ظهر في المظاهرات التي نظمتها (بيجيدا) المناهضة للإسلام في ألمانيا».

ورأت مؤسسة «برتلسمان» أن «الكراهية للإسلام شبيهة بمعاداة السامية التي سادت ألمانيا في القرن 19».