البورصة المصرية تتأثر بالهبوط العالمي وتقع فريسة لجني الأرباح

تحقيق: أحمد الباز

سيطرت عمليات جنى الارباح على مؤشرات البورصه المصريه خلال تداولات الإسبوع الماضي وتأثرت البورصة المصرية نتيجه لهبوط المؤشرات العالمية بعدما لجأ المستثمرون العرب لجني الأرباح كدافع رئيسي للحفاظ علي محافظهم المالية .

فبعد التحسن الملحوظ فى أحجام التداول عادت المؤشرات للهبوط بسبب مبيعات المستثمرين العرب فبدأت معهم خسارة رأس المال السوقى للأسهم .

وأكد الخبراء أن التراجعات الحادة في الأسواق العالمية القت بظلالها السلبية على أداء كافة أسواق المنطقة العربية.

. أكد محمد سعيد المحلل المالي أن البورصة المصرية ليست بمنأى عن البورصات الخليجية وتتأثر بالأزمات السلبية التى تضرب المنطقة إلا إنها تحاول امتصاص الازمات وهوماادى الى زيادة حجم تداولاتها بشكل تدريجى خلال فترة وجيزة و ما تشهدة الفترة الحالية من إضطراب عالمي ساعد على خسارة رأس المال السوقى 1.3 مليار دولار,حيث أغلق سوق دبي متراجعا 3.24%، وأبو ظبي 2.66% وقطر 1.53% والكويت 1.53% ومسقط 1.3% والسعودية 0.61% .

لذا كانت مبيعات العرب محركا رئيسيا لهبوط المؤشر، إذ عمدوا على بيع الأسهم فى الأسواق المجاورة لتعويض خسائرهم في أسواقهم المحلية.

وتوقع سعيد ان تكون البورصة مرشحة للصعود الفترة القادمة خاصة مع عودة الاستقرارالسياسى وإستقرار أعار النفط عالمياً , مؤكدا ان هناك حالة تفاؤل بين كافة المستثمرين فى الداخل والخارج من وضع البورصة خلال الفترة القادمة .

من جانبه قال الدكتور صلاح فهمي علي عودة البورصة الى معدلاتها الطبيعية منتصف العام الجاري مع انتهاء خارطة الطريق واكتمال شكل مؤسسات الدولة ,مطالبا بضرورة ان تتجه الحكومة الى اتخاذ اجراءات اقتصادية جادة تساعد على جذب المستثمرين تزامنا مع خارطة الطريق .

أضاف أن الأسهم القيادية تعرضت لضغوط بيعية كثيفة ,وبدى متخوفا أن يصاب المستثمرون المصريون بنفس الشعور ,خاصة وأن البورصه الأن لا تعتمد على المستثمر المحلى فقط ,ويعكس ذلك عمليات جنى الارباح التى يقوم بها المستثمرون الاجانب نتيجه لتخوفهم من السوق العالمي الذي يتغير لحظه بلحظه .

وتوقع فهمي تعافي مؤشرات البورصة المصريه في بداية تداولات الأسبوع القادم ما لم تطرأ تطورات جديدة على الساحة العالمية تؤثر على المستثمرين، فالتيقن من حالة السوق تعطي الثقة للمستثمرين للإستمرار بدافع التفاؤل الذي ما زال يسيطر على الموقف رغم تردي الأوضاع العالمية .

أشار صلاح حيدر محلل مالى بشركة بايونيرز لادارة محافظ صناديق الاستثمار ان إنحدار منطقة اليورو والحالة السلبية التى يشهدها سوق النفط عالمياً أعطت نظرة متشائمة للمستثمرين سرعان ما ستزول بزوال الأزمة و اتجاه وزارة المالية إلى وضع ضوابط جديدة بسوق الأوراق المالية لتحفيز المستثمرين .

أضاف أن ادارة البورصة تسعي الى تفعيل سوق السندات والتداول عليها ما إعتبرة خطوة ايجابية سيكون لها مودود إيجابي على سوق المال وسوف تدعم القدرة على جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الباحثين عن العائد الثابت بلا مخاطر، لضمان ارتفاع معدلات و قيم التداول و زيادة عمق السوق و سيولته خلال الأشهر القادمة.