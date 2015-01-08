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وزير الداخلية يلتقي رجال الحماية المدنية ويوجه التحية والتقدير لأرواح شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن

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وزير الداخلية يلتقي رجال الحماية المدنية ويوجه التحية والتقدير لأرواح شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن وزير الداخلية يلتقي رجال الحماية المدنية ويوجه التحية والتقدير لأرواح شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن

أعرب وزير الداخلية  عن إعتزازه وفخره بالدور البطولى الذى يقوم به رجال الحماية المدنية وأقسام المفرقعات وبشرف الأمانة التى يحملونها على عاتقهم وقال  وزير الداخلية  أن  رجال الحماية المدنية لم يتخلفوا يوماً عن أداء واجبهم ويحملون أرواحهم على أيديهم ويواجهون ظروف مهنية صعبة ويتكبدون المخاطر من أجل إنقاذ الآخرين والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم إيمانٍ برسالتهم الإنسانية.

وأضاف  وزير الداخلية أن جهود رجال الحماية المدنية المخلصة وأدائهم المتميـز وما يبذلونه من تضحيات ، موضع تقدير وإشادة من كل أبناء الوطن .
> وأشار  الوزير  الي تطوير قدرات قوات الحماية المدنية سواء فى الجوانب البشرية أو الجوانب الفنية بإعتبارها جزء من المنظومة الأمنية التى تخدم الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية وتصب فى صالح دعم الأمن والإستقرار مؤكدا  علي  توفير كافة أوجه الدعم والأجهزة الحديثة والمتطورة لرفع كفاءة الأداء الأمنى لرجال الحماية المدنية بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التى يتعاملون معها .

وأكد رجال الحماية المدنية خلال لقاء وزير الداخلية أنهم عقيدتنا الثابته وإيماننا الراسخ بما قُدر لهم فى سبيل حماية أمن الوطن يبعث فى نفوسهم الشجاعة والإقدام على المخاطر بثبات وعزم .. ونعاهد الله على مداومة الجهد والعطاء من أجل الحفاظ على أمن الوطن وإستقراره

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