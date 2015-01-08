عيد مختلف مع الزمالك بعد حل أزمة باتشيكو

نعم كانت هناك مشاكل بين أحمد عيد عبد الملك ومدربه جيمي باتشيكو، لكن منذ رحيل المدير الفني البرتغالي عن الزمالك عاد اللاعب للتألق.

هذه المعلومة قدمها إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك عبر برنامج (صباحك عشانك) في إذاعة الشباب والرياضة اليوم الخميس.

عيد عبد الملك يقدم مستويات ممتازة، وساهم بشكل رئيسي في فوز الزمالك بمباراتي بتروجيت والمقاولون العرب.

ويأتي ذلك بعدما عدل عيد موقفه، إذ كان قد ألمح لنيته الرحيل، ثم تراجع عن ذلك بعد تغيير الجهاز الفني للزمالك والتوجه من باتشيكو إلى محمد صلاح.

وقال إسماعيل يوسف: "نعم كانت هناك مشاكل بين عيد وباتشيكو، سببها ببساطة أن اللاعب لم يكن يشارك بما فيه الكفاية".

وأردف "لكن الآن هو مستريح.. وهذا يظهر في مستواه، يلعب 90 دقيقة ويقاتل بأداء أكثر من ممتاز".