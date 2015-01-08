إسلام جمال: سينتقدوني كظهير أيسر.. لكن لا يهم

لن يهتم إسلام جمال مدافع الزمالك بالانتقادات التي قد توجه لمستواه أمام المقاولون العرب، بعدما شارك في الفوز على ذئاب الجبل بهدف من دون رد.

إسلام جمال لعب في مركز لم يشارك فيه من قبل، وهو الظهير الأيسر.. وذلك في ظل غياب أحمد سمير عن الفريق الأبيض بسبب الإصابة.

وقال جمال بعد المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بهدف أيمن حفني: "ربما توجه لي انتقادات كظهير، لكن هذا لا يهم".

وتابع "ما يهم أن كل لاعب يقاتل ويقدم ما لديه من أجل الفريق في أي مركز، حتى لو كان ذلك مثلما حدث معي.. فأنا أول مرة في حياتي أشارك في هذا المركز".

وأردف "أقر أني كنت مشدودا عصبيا في البداية، لكن مع الوقت تحسن الأمر.. فلا تنسوا أن هذه ثاني مشاركة لي فقط مع الزمالك".

وأكمل "لكني أثق في قدراتي، وفي أنني سأساعد الفريق، وفي أن الزمالك يسير على الطريق الصحيح".