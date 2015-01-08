إسماعيل يوسف يتحدث عن فارق رئيسي بين مرتضى وعباس

تحدث إسماعيل يوسف مدير الكرة في نادي الزمالك عن فارق يراه رئيسيا بين مجلس الإدارة الحالية بقيادة مرتضى منصور ومن سبقه برئاسة ممدوح عباس.

يوسف عمل مع المجلسين، وهو يقود الإدارة في الجهاز الفني للزمالك.

كذلك إبراهيم يوسف شقيق إسماعيل، كان عضوا في مجلس إدارة ممدوح عباس، قبل أن يتوفاه الله.

وقال إسماعيل يوسف عبر أثير الشباب والرياضة اليوم الخميس: "ربما لا أحب التحدث في هذه الأشياء، لكن هناك فارق رئيسي بين المجلسين، لمسته بشكل شخصي".

وأوضح "إبراهيم يوسف كان عضوا في مجلس إدارة ممدوح عباس، وحين مات وهو بينهم، لم يتم تكريمه بأي شيء".

وأردف "مرتضى منصور في المقابل وضع اسم إبراهيم يوسف على إحدى منشآت النادي".

وأتم "هذا أمر يجعلني دوما ممتنا لمجلس الإدارة الحالي".