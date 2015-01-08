عين على الأهلي - الله يرحمك يا يوسف يا محيي

هناك لحظات كثيرة تستحق تسليط الضوء عليها في 2014، لكن أصعبها كان وفاة يوسف محيي اللاعب المهذب الرائع في القلعة البيضاء.. لهذا كان هذا عنوان الحلقة الجديدة من برنامج عين على الأهلي.

عين على الأهلي، أحد البرامج التي يتعاون معها FilGoal.com في خدمة الفيديو المقدمة لزواره، كما حدث في برنامج الكرة مش مع عفيفي، وكما يحدث كذلك مع Yahoo kora، بخلاف إنتاج برنامج ميدو ديجيتال.

والحلقة الجديدة من عين على الأهلي، تستعرض ملامح 2014.. تترحم على يوسف محيي.. تحلل مباراة الجونة.. وتوجه ردا قاسيا لتسوبيل.

شاهد الحلقة: