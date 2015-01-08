مجاهد: وزير الرياضة يتدخل للصلح بين الأهلي والزمالك في قضية مؤمن

قال عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة إن وزير الرياضة تدخل لحل الأزمة القائمة بين الأهلي والزمالك في قضية مؤمن زكريا.

كان من المقرر أن تجتمع لجنة شؤون اللاعبين اليوم الخميس، الساعة الواحدة ظهرا، للنطق بحكمها الأولي في قضية مؤمن زكريا.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين بصدد إيقاف مؤمن زكريا حتى يوم الأحد المقبل، وذلك لحين اجتماع اتحاد الكرة الذي كان سيتخذ الموقف النهائي في القضية.

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لكن عزمي مجاهد قال: "وزير الرياضة تدخل لحل الأزمة بين الأهلي والزمالك".

وتم إرجاء اجتماع لجنة شؤون اللاعبين حتى الساعة الرابعة عصرا.

ويملك الزمالك حتى لحظة انعقاد اجتماع لجنة شؤون اللاعبين، سحب الشكوى المقدمة ضد مؤمن زكريا.

لهذا يحاول وزير الدولة لشؤون الرياضة خالد عبد العزيز، بحسب عزمي مجاهد، أن يدفع الزمالك لسحب الشكوى، وكذلك أن يسحب الأهلي شكواه في قضيتي خالد قمر ومعروف يوسف.

الزمالك يتهم مؤمن زكريا بأنه وقع له وللأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية، والأهلي يتهم الزمالك بأن الثنائي معروف يوسف وخالد قمر وقع له قبل الانتقال للقلعة البيضاء.