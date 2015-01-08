تموين القليوبية يبدأ توريد 72 ألف إسطوانة بوتاجاز

بدأت مديرية التموين بالقليوبية، فى توريد 72 ألف إسطوانة غاز إلى المستودعات، لإنهاء الازدحام، واحتواء الأزمة التى تفاقمت فى الفترة الأخيرة، بسبب سوء الاحوال الجوية، بعد استلام حصة المحافظة من البوتاجاز، اليوم الخميس كاملة.

وأشار جمال السيد وكيل وزارة، إلى انه تم صرف 72 ألف إسطوانة، هي الحصة اليومية الكاملة للمحافظة، مؤكداً أن الأيام الماضية شهدت أزمة بسبب سوء الأحوال الجويه وبرودة الجو، ووجود تراكمات بسيطة بسبب الإقبال الكبير من المواطنين علي شراء اسطوانات البوتاجاز، بسبب برودة الجو، والتي أدت إلى مشكلة في حركة النقل في الموانئ.

يذكر ان مستودعات البوتاجاز بالقليوبية، قد شهدت اشتباكات بين الأهالى وأصحاب المستودعات، بسبب تفاقم أزمة البوتاجاز بقرى ومدن المحافظة، تزامنًا مع موجة البرد الشديدة وانخفاض درجات الحرارة و سوء الأحوال الجوية.

واستغل تجار السوق السوداء الأزمة وقاموا برفع سعر الأسطوانات لتصل إلى 20 جنيه، إضافة إلى قيام أصحاب مزارع الدواجن بشراء الأسطوانات المنزلية لانقاذ الدواجن من النفوق الأمر الذى تسبب فى أزمة كبيرة بالمحافظة.