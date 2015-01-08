أخبار عاجلة

مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تموين القليوبية يبدأ توريد 72 ألف إسطوانة بوتاجاز

Google+ Print
تموين القليوبية يبدأ توريد 72 ألف إسطوانة بوتاجاز تموين القليوبية يبدأ توريد 72 ألف إسطوانة بوتاجاز

أرشيفية

بدأت مديرية بالقليوبية، فى توريد 72 ألف إسطوانة غاز إلى المستودعات، لإنهاء الازدحام، واحتواء الأزمة التى تفاقمت فى الفترة الأخيرة، بسبب سوء الاحوال الجوية، بعد استلام حصة المحافظة من البوتاجاز، اليوم الخميس كاملة.

وأشار جمال السيد وكيل وزارة، إلى انه تم صرف 72 ألف إسطوانة، هي الحصة اليومية الكاملة للمحافظة، مؤكداً أن الأيام الماضية شهدت أزمة بسبب سوء الأحوال الجويه وبرودة الجو، ووجود تراكمات بسيطة بسبب الإقبال الكبير من المواطنين علي شراء اسطوانات البوتاجاز، بسبب برودة الجو، والتي أدت إلى مشكلة في حركة النقل في الموانئ.

يذكر ان مستودعات البوتاجاز بالقليوبية، قد شهدت اشتباكات بين الأهالى وأصحاب المستودعات، بسبب تفاقم أزمة البوتاجاز بقرى ومدن المحافظة، تزامنًا مع موجة البرد الشديدة وانخفاض درجات الحرارة و سوء الأحوال الجوية.

واستغل تجار السوق السوداء الأزمة وقاموا برفع سعر الأسطوانات لتصل إلى 20 جنيه، إضافة إلى قيام أصحاب مزارع الدواجن بشراء الأسطوانات المنزلية لانقاذ الدواجن من النفوق الأمر الذى تسبب فى أزمة كبيرة بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة