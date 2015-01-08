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علاج 87 مريض بـ”السوفالدي” في مستشفى حميات شبين الكوم بالمنوفية

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علاج 87 مريض بـ”السوفالدي” في مستشفى حميات شبين الكوم بالمنوفية علاج 87 مريض بـ”السوفالدي” في مستشفى حميات شبين الكوم بالمنوفية

سوفالدي

قال الدكتور مجدى حبيشه مدير مستشفى حميات شبين الكوم، أن 87 مريض فيرس c، تلقوا العلاج بعقار “سوفالدي” منذ بدأ صرفه بالمستشفى، من إسبوعين حتى الأن، مشيراً إلى أن شكوى بعض المرضى من رفض استقبالهم بالمستشفى، جاءت لتعليمات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، بتحويل الحالات التابعة لتأمين الصحى بعد 15 ديسمبر 2014، إلى مقرات التأمين الصحى، بعد توفير العلاج بها.

وأضاف حبيشه فى تصريحات خاصة، أنه يعتبر منفذ لصرف علاج “سوفالدي”، من خلال المستشفى، ولا يملك منع أى مريض من الحصول عليه، مشيراً إلى أنه يعمل طبقاً لتعليمات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وأن اللجنة منحت تسهيلات أكبر لحصول المرضى على عقار “سوفالدي”، بعدم الاشتراط على جميع المرضى عمل مناظير أو الأشعة التى تظهر حجم تليف الكبد، التى كانت يعانى منها غالبية المرضى.

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