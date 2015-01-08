بالصور .. صرف 5000 جنيه إعانة عاجلة لأسر شهيدي الشرطة بالمنيا

قرر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، صرف 5000 جنيه إعانة عاجلة من جمعية الهلال الأحمر، لأسرة شهيدي الشرطة، اللذان استشهدا صباح الثلاثاء الماضي، أثناء حراستهما لكنيسة مارمرقس للأقباط الكاثوليك.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتخصيص رأس ماشية لكل أسرة، للمساهمة في دعم الأسرتين اقتصادياً.

وقال المحافظ إن سقوط شهداء جدد من بين رجال الشرطة، لن يثنى الدولة عن مواجهة الإرهابيين الخونة، مؤكداً -خلال استقبال أبناء الشهداء في مكتبه صباح اليوم- حرص الدولة على الدعم والتكاتف مع أسر الشهداء، الذين لم يبخلوا بأرواحهم فداء للوطن وأمنه واستقراره.

كان قد استشهد، صباح الثلاثاء الماضي، كلاً من “عيد فهيم يونان” -59 سنة- مساعد شرطة، ومقيم بقرية طحا الأعمدة بسمالوط، و”محمد ابوزيد جمعه” -30 سنة- رقيب شرطة ، ومقيم بقرية صفط الشرقية بمركز المنيا، أثناء حراستهما، لكنيسة مارمرقس للأقباط الكاثوليك، بجنوب مدينة المنيا على يد ملثمين​.