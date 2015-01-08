أخبار عاجلة

مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور .. صرف 5000 جنيه إعانة عاجلة لأسر شهيدي الشرطة بالمنيا

Google+ Print
بالصور .. صرف 5000 جنيه إعانة عاجلة لأسر شهيدي الشرطة بالمنيا بالصور .. صرف 5000 جنيه إعانة عاجلة لأسر شهيدي الشرطة بالمنيا

لقاء أسر الشهداء

قرر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، صرف 5000 جنيه إعانة عاجلة من جمعية الهلال الأحمر، لأسرة شهيدي الشرطة، اللذان استشهدا صباح الثلاثاء الماضي، أثناء حراستهما لكنيسة مارمرقس للأقباط الكاثوليك.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتخصيص رأس ماشية لكل أسرة، للمساهمة في دعم الأسرتين اقتصادياً.

وقال المحافظ إن سقوط شهداء جدد من بين رجال الشرطة، لن يثنى الدولة عن مواجهة الإرهابيين الخونة، مؤكداً -خلال استقبال أبناء الشهداء في مكتبه صباح اليوم- حرص الدولة على الدعم والتكاتف مع أسر الشهداء، الذين لم يبخلوا بأرواحهم فداء للوطن وأمنه واستقراره.

كان قد استشهد، صباح الثلاثاء الماضي، كلاً من “عيد فهيم يونان” -59 سنة- مساعد شرطة، ومقيم بقرية طحا الأعمدة بسمالوط، و”محمد ابوزيد جمعه” -30 سنة- رقيب شرطة ، ومقيم بقرية صفط الشرقية بمركز المنيا، أثناء حراستهما، لكنيسة مارمرقس للأقباط الكاثوليك، بجنوب مدينة المنيا على يد ملثمين​.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا