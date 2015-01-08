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إزالة 1381 حالة تعد على حرم نهر النيل والمجاري المائية بالمنيا

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إزالة 1381 حالة تعد على حرم نهر النيل والمجاري المائية بالمنيا إزالة 1381 حالة تعد على حرم نهر النيل والمجاري المائية بالمنيا

أرشيفية

قال المهندس ممدوح متولي، وكيل مديرية الري بالمنيا، إن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية، تمكنت من تنفيذ 1381 حالة إزالة تعديات على حرم نهر النيل والمجاري المائية، في الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 31 ديسمبر 2014، منها 38  حالة تعد على النيل بمبانٍ وأسوار.

وطالب اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، بضرورة استمرار الحملات للتصدي للتعديات على نهر النيل، وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات، والعمل على تواصل مثل هذه الحملات بكافة أرجاء المحافظة، وعرض تقارير دورية من أجل الحفاظ على حرم نهر النيل والمجاري المائية.

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