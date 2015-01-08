إحتراق محول كهربائى بالمنوفية بسبب سوء الأحوال الجوية

نشب حريق هائل، صباح اليوم الخميس، بمحول كهرباء، بقرية منشاة السلام، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، نتيجة ماس كهربائى، بسبب سقوط أمطار كثيفة، وسوء الأحوال الجوية، وتم السيطرة على الحريق، وجارى إصلاح المحول.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، اخطاراً من رئيس مباحث تلا، يفيد بنشوب حريق، بمحول كهرباء خاص بتحويل الضغط المتوسط إلى منخفض، بقرية منشاة السلام التابعة للمركز.

تمت السيطرة على الحريق، ولم يسفر الحريق عن ثمة اصابات، وانحصرت التلفيات في احتراق مكونات المحول، عبارة عن عدد من الأسلاك ، ولوحة المفاتيح الأمامية ، وبعض الأجزاء البلاستيكية.

بسؤال ايمن عبد المقصود رئيس شركة الكهرباء بكفر ربيع، قرر أن سبب الحريق سوء الأحوال الجوية، التي تسبب في انهيار ملفات المحول الداخلية، لوجود ضعف بالعوازل، أدى غلى فوران الزيت ونشوب الحريق.

تم تحربر محضر 240 ادارى تلا لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.