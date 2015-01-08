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محافظ أسيوط يطالب بتكاتف المواطنين مع المسئولين لحماية النيل من التعديات

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محافظ أسيوط يطالب بتكاتف المواطنين مع المسئولين لحماية النيل من التعديات محافظ أسيوط يطالب بتكاتف المواطنين مع المسئولين لحماية النيل من التعديات

اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط

طالب اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط بتكاتف جميع المسئولين فى كافة القطاعات لحماية النيل من التعديات المنتشرة على جانبيه فى كل محافظات ، وشدد على حماية النيل معتبرا نهر النيل خط احمر وهو مصدر الحياة للمصريين، مؤكدا على أن هناك اصرارا على مواجهة مشكلات الدولة واصلاحها بالرغم من كل التحديات التى تواجهنا.

وقال المحافظ فى تصريحات له اليوم انه فى اطار المبادرة التى اطلقها المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ” حماية النيل من التعديات” سيتم توجيه كل الجهود بعد حصر كافة التعديات على نيل أسيوط لازالتها بشكل فورى بعد توجيه انذار للمتعدين اذا لم يقوموا بازالة تعدياتهم فورا سنزيلها نحن ونطبق القانون ونحاسب جميع المخالفين.

واشار المحافظ الى أن الدستور اعطى ال حق للمواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه.وانه سيتم تنفيذ حملات توعية للمواطنين، والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أوالمساس بالنيل.

وأكد محافظ أسيوط انه سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على النيل وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة وفي مقدمتها القوات المسلحة ومديرية الامن وشرطة المسطحات المائية فيما يقوم رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة في إطار جدول زمني حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.

‫‫ونوه المحافظ إلى أن التعديات على النيل كثيرة بداية من البناء المخالف ومرورا بالقاء الصرف الصحى او الصناعى به وهو ما يؤثر على صحة المصريين والحكومة عازمة على تطبيق القانون على كل المخالفين.

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