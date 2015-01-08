رئيس جامعة أسيوط يشيد بدور”اتحاد الجامعات العربية” في التعاون بين العلماء العرب‎

عاد الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط، من زيارته التي قام بها إلى المملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة فى اجتماع اتحاد الجامعات العربية، الذى عٌقد بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة الدكتور سلطان أبو عرابي الأمين العام للإتحاد، والدكتور محمد رأفت محمود الأمين المساعد للاتحاد، وحضور عدد من رؤساء، وممثلي الجامعات العربية.

وأشاد الدكتور عبد السميع بالدور الهام الذي يقوم به اتحاد الجامعات العربية، فى مد أواصر التعاون والعمل المشترك بين الجامعات العربية فى كافة المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية، وخاصةً فى ظل ما يتمتع به الإتحاد من حشد كبير لكوكبة من الجامعات والمراكز العلمية يبلغ أكثر من 130 جامعة عربية من نحو 22 دولة عربية ، وهو ما يمثل فرصة متميزة للالتقاء والتشاور والتنسيق على نحو علمي وفعال ، كما يسهل عملية تبادل المعلومات والخبرات بين العلماء العرب بما يحقق النهوض بمستوى التعليم العالي فى الوطن العربى ونهضة البحث العلمي وخلق أجيال جديدة من العلماء والباحثين قادرين على الابتكار والعطاء فى شتى فروع العلم والمعرفة.